https://ria.ru/20241002/izrail-1975857400.html

На севере Израиля звучит воздушная тревога в закрытой военной зоне

На севере Израиля звучит воздушная тревога в закрытой военной зоне - РИА Новости, 02.10.2024

На севере Израиля звучит воздушная тревога в закрытой военной зоне

Сирены воздушной тревоги звучат на севере Израиля в районе населенного пункта Мисгав Ам, который недавно был объявлен закрытой военной зоной, сообщает... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T05:36

2024-10-02T05:36

2024-10-02T05:41

израиль

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

в мире

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат на севере Израиля в районе населенного пункта Мисгав Ам, который недавно был объявлен закрытой военной зоной, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)."Сирены воздушной тревоги зазвучали в Мисгав Аме на севере Израиля", - говорится в сообщении в Telegram-канале армии.В понедельник вечером израильская армия объявила часть территории вдоль границы с Ливаном закрытой военной зоной, вход в которую строго запрещен, в нее вошли районы населенных пунктов Метула, Мисгав Ам и Кфар-Гилади.

https://ria.ru/20241001/vtorzhenie-1975680758.html

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израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире