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На севере Израиля звучит воздушная тревога в закрытой военной зоне - РИА Новости, 02.10.2024
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05:36 02.10.2024 (обновлено: 05:41 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/izrail-1975857400.html
На севере Израиля звучит воздушная тревога в закрытой военной зоне
На севере Израиля звучит воздушная тревога в закрытой военной зоне - РИА Новости, 02.10.2024
На севере Израиля звучит воздушная тревога в закрытой военной зоне
Сирены воздушной тревоги звучат на севере Израиля в районе населенного пункта Мисгав Ам, который недавно был объявлен закрытой военной зоной, сообщает... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T05:36
2024-10-02T05:41
израиль
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
в мире
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат на севере Израиля в районе населенного пункта Мисгав Ам, который недавно был объявлен закрытой военной зоной, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)."Сирены воздушной тревоги зазвучали в Мисгав Аме на севере Израиля", - говорится в сообщении в Telegram-канале армии.В понедельник вечером израильская армия объявила часть территории вдоль границы с Ливаном закрытой военной зоной, вход в которую строго запрещен, в нее вошли районы населенных пунктов Метула, Мисгав Ам и Кфар-Гилади.
https://ria.ru/20241001/vtorzhenie-1975680758.html
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израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире
Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире
На севере Израиля звучит воздушная тревога в закрытой военной зоне

Воздушная тревога звучит в районе населенного пункта Мисгав Ам на севере Израиля

© AP Photo / Leo CorreaПерехват ракет, запущенных из Ливана, израильской системой про "Железный купол"
Перехват ракет, запущенных из Ливана, израильской системой про Железный купол - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Leo Correa
Перехват ракет, запущенных из Ливана, израильской системой про "Железный купол". Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги звучат на севере Израиля в районе населенного пункта Мисгав Ам, который недавно был объявлен закрытой военной зоной, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Сирены воздушной тревоги зазвучали в Мисгав Аме на севере Израиля", - говорится в сообщении в Telegram-канале армии.
В понедельник вечером израильская армия объявила часть территории вдоль границы с Ливаном закрытой военной зоной, вход в которую строго запрещен, в нее вошли районы населенных пунктов Метула, Мисгав Ам и Кфар-Гилади.
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ИзраильОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024В мире
 
 
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