ВВС Израиля нанесли удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута
ТВ: ВВС Израиля нанесли удар по жилому дому в южном пригороде Бейрута
© AP Photo / Hussein MallaДым на месте израильского авиаудара на юге Бейрута
© AP Photo / Hussein Malla
Дым на месте израильского авиаудара на юге Бейрута. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. ВВС Израиля нанесли удар по жилому дому в квартале Харет Хрейк в южном пригороде Бейрута, сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на собственного корреспондента.
"В ходе второго налета нанесен удар по жилому дому в Харет Хрейк в южном пригороде Бейрута", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала.
Также, как сообщает телеканал "Аль-Джадид", израильская авиация совершила налет на район Рувейс в южном пригороде Бейрута, в результате удара в районе начался пожар.
Как сообщал ранее Al Mayadeen, по пригороду Бейрута также нанес удар израильский беспилотник.
Ранее арабоязычный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авихай Эдри призвал жителей некоторых домов в квартале Харет Хрейк в южном пригороде Бейрута немедленно эвакуироваться из-за того, что, по данным ЦАХАЛ, там якобы размещаются объекты шиитского движения "Хезболлах".
Генштаб израильской армии 23 сентября присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Хасан Насрулла. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.