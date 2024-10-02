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ЦАХАЛ заявил об ударах по объектам "Хезболлы" в Бейруте - РИА Новости, 02.10.2024
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01:52 02.10.2024 (обновлено: 04:58 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/izrail-1975847291.html
ЦАХАЛ заявил об ударах по объектам "Хезболлы" в Бейруте
ЦАХАЛ заявил об ударах по объектам "Хезболлы" в Бейруте - РИА Новости, 02.10.2024
ЦАХАЛ заявил об ударах по объектам "Хезболлы" в Бейруте
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что наносит удары по объектам ливанского движения "Хезболлах" в Бейруте. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T01:52
2024-10-02T04:58
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хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что наносит удары по объектам ливанского движения "Хезболлах" в Бейруте."ЦАХАЛ в настоящее время наносит удары по террористическим целям "Хезболлах" в Бейруте", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.Арабоязычный представитель ЦАХАЛ) Авихай Эдри, в свою очередь, призвал жителей нескольких районов в южном пригороде Бейрута немедленно эвакуироваться из-за того, что, по данным израильской армии, там якобы размещаются объекты шиитского движения "Хезболлах".Позднее ливанский телеканал Al Mayadeen сообщил об ударе израильского беспилотника по южному пригороду Бейрута, а также о второй атаке по жилому дому в квартале Харет Хрейк. По данным телеканала "Аль-Джадид", израильская авиация также совершила налет на район Рувейс, в котором начался пожар. Очевидцы также сообщали об обрушении жилого дома в районе Шийях.В понедельник Армия обороны Израиля заявила, что начала ограниченные наземные рейды против шиитского движения "Хезболла" в приграничной зоне на юге Ливана. Туда вошли части 98-й дивизии, коммандос, десантники и бронетехника 7-й бригады ЦАХАЛ. Ливанская армия при этом отошла с некоторых позиций на южной границе.Эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения. Ливанские власти возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Тель-Авив не подтверждал и не отрицал причастность к этому.С утра 23 сентября ВВС Израиля начали массированную атаку на поселения на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о наступательной операции "Стрелы севера". Под обстрелом оказались десятки деревень и ряд областных населенных пунктов. По мнению наблюдателей, таких интенсивных налетов не было со времен Второй Ливанской войны 2006 года.После нескольких точечных авиаударов израильской авиации по Бейруту 27 сентября погиб генсек "Хезболлы" Хасан Насрулла, а также многие высокопоставленные командиры.Шиитское движение, в свою очередь, отвечает ракетными обстрелами преимущественно севера Израиля. Ежедневно фиксируются десятки атак на израильские населенные пункты, снаряды попадают в жилые дома.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
https://ria.ru/20241002/iran-1975842173.html
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в мире, бейрут, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Бейрут, Израиль, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
ЦАХАЛ заявил об ударах по объектам "Хезболлы" в Бейруте

Израильская армия заявила, что наносит удары по объектам "Хезболлы" в Бейруте

© AP Photo / Hussein MallaДым на месте израильского авиаудара на юге Бейрута, Ливан
Дым на месте израильского авиаудара на юге Бейрута, Ливан - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Дым на месте израильского авиаудара на юге Бейрута, Ливан. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что наносит удары по объектам ливанского движения "Хезболлах" в Бейруте.
"ЦАХАЛ в настоящее время наносит удары по террористическим целям "Хезболлах" в Бейруте", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.
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Арабоязычный представитель ЦАХАЛ) Авихай Эдри, в свою очередь, призвал жителей нескольких районов в южном пригороде Бейрута немедленно эвакуироваться из-за того, что, по данным израильской армии, там якобы размещаются объекты шиитского движения "Хезболлах".
Позднее ливанский телеканал Al Mayadeen сообщил об ударе израильского беспилотника по южному пригороду Бейрута, а также о второй атаке по жилому дому в квартале Харет Хрейк. По данным телеканала "Аль-Джадид", израильская авиация также совершила налет на район Рувейс, в котором начался пожар. Очевидцы также сообщали об обрушении жилого дома в районе Шийях.
В понедельник Армия обороны Израиля заявила, что начала ограниченные наземные рейды против шиитского движения "Хезболла" в приграничной зоне на юге Ливана. Туда вошли части 98-й дивизии, коммандос, десантники и бронетехника 7-й бригады ЦАХАЛ. Ливанская армия при этом отошла с некоторых позиций на южной границе.
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Эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения. Ливанские власти возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Тель-Авив не подтверждал и не отрицал причастность к этому.
С утра 23 сентября ВВС Израиля начали массированную атаку на поселения на юге и востоке Ливана. Генштаб ЦАХАЛ объявил о наступательной операции "Стрелы севера". Под обстрелом оказались десятки деревень и ряд областных населенных пунктов. По мнению наблюдателей, таких интенсивных налетов не было со времен Второй Ливанской войны 2006 года.
После нескольких точечных авиаударов израильской авиации по Бейруту 27 сентября погиб генсек "Хезболлы" Хасан Насрулла, а также многие высокопоставленные командиры.
Шиитское движение, в свою очередь, отвечает ракетными обстрелами преимущественно севера Израиля. Ежедневно фиксируются десятки атак на израильские населенные пункты, снаряды попадают в жилые дома.
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