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Удар Ирана отвлек внимание Израиля от северного фронта, считает эксперт - РИА Новости, 02.10.2024
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11:22 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/iran-1975900144.html
Удар Ирана отвлек внимание Израиля от северного фронта, считает эксперт
Удар Ирана отвлек внимание Израиля от северного фронта, считает эксперт - РИА Новости, 02.10.2024
Удар Ирана отвлек внимание Израиля от северного фронта, считает эксперт
Массированный ракетный удар Ирана по Израилю отвлек израильское руководство от северного фронта (юга Ливана), дав ливанскому движения "Хезболлах" восстановить... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T11:22
2024-10-02T11:22
в мире
израиль
иран
сша
джо байден
хезболла
оон
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БЕЙРУТ, 2 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Массированный ракетный удар Ирана по Израилю отвлек израильское руководство от северного фронта (юга Ливана), дав ливанскому движения "Хезболлах" восстановить свои боевые порядки, считает ливанский писатель и политический эксперт Хасан Дорр. Во вторник вечером Иран выпустил по военным объектам в Израиле более 400 ракет, заявив, что в результате удара была полностью разрушена штаб-квартира израильской разведки "Моссад". Израиль же заявил, что никаких существенных потерь от иранского удара нет. "Иран своей атакой на объекты армии Израиля в ответ на серию предшествующих убийств смог отвлечь отчасти внимание от израильского северного фронта (юга Ливана) и от намерений начать наземную операцию, и (это) дало "Хезболлах" возможность упорядочить свои ряды", - заявил Дорр РИА Новости. По мнению эксперта, то, как ударил Иран, преодолев систему ПВО Израиля в выбранный момент для массированной атаки, вдохновил сторонников оси сопротивления и стал катализатором для сплочения рядов. "Иран обозначил свои возможности и способность при необходимости разрушать целые города независимо от расстояния в случае масштабной войны, поэтому не зря одни из целей были выбраны в Тель-Авиве", - добавил Дорр. Собеседник агентства предположил, что Иран, возможно, запоздал с ответом на все последние действия Израиля, связанные с убийствами ключевых фигур движения сопротивления. "Но и сейчас ударом Иран показал свою готовность к масштабной войне, если США решаться на то", - сказал он. "Иран вернул (премьера Израиля Биньямина - ред.) Нетаньяху с небес на землю, когда тот уже был в предвкушении победы. Мяч сейчас на половине поля США: либо большая региональная война, либо перемирие и окончание войны в Палестине и регионе", - полагает Дорр. В ночь на вторник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию на территории соседнего государства, заявив, что она будет носить "ограниченный" характер. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года. "Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО. Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов. Первого октября Иран подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав это актом самообороны. Военные Израиля заявили об около 180 выпущенных баллистических ракетах, по их словам, большую часть удалось перехватить. По данным Израиля, обошлось без жертв среди граждан. СМИ сообщали о гибели, предположительно, палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан. Тегеран утверждает, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным" и обещают ответный удар. США пообещали помощь своему главному ближневосточному союзнику. В МИД РФ после ракетного удара Ирана по Израилю заявили, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
https://ria.ru/20240414/tsakhal-1939948581.html
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РИА Новости
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в мире, израиль, иран, сша, джо байден, хезболла, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Иран, США, Джо Байден, Хезболла, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Удар Ирана отвлек внимание Израиля от северного фронта, считает эксперт

Эксперт Дорр: удар Ирана по Израилю дал "Хезболле" восстановить боевые порядки

© AP PhotoРакетный удар Ирана по Иерусалиму
Ракетный удар Ирана по Иерусалиму - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo
Ракетный удар Ирана по Иерусалиму
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БЕЙРУТ, 2 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Массированный ракетный удар Ирана по Израилю отвлек израильское руководство от северного фронта (юга Ливана), дав ливанскому движения "Хезболлах" восстановить свои боевые порядки, считает ливанский писатель и политический эксперт Хасан Дорр.
Во вторник вечером Иран выпустил по военным объектам в Израиле более 400 ракет, заявив, что в результате удара была полностью разрушена штаб-квартира израильской разведки "Моссад". Израиль же заявил, что никаких существенных потерь от иранского удара нет.
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14 апреля, 12:45
"Иран своей атакой на объекты армии Израиля в ответ на серию предшествующих убийств смог отвлечь отчасти внимание от израильского северного фронта (юга Ливана) и от намерений начать наземную операцию, и (это) дало "Хезболлах" возможность упорядочить свои ряды", - заявил Дорр РИА Новости.
По мнению эксперта, то, как ударил Иран, преодолев систему ПВО Израиля в выбранный момент для массированной атаки, вдохновил сторонников оси сопротивления и стал катализатором для сплочения рядов.
"Иран обозначил свои возможности и способность при необходимости разрушать целые города независимо от расстояния в случае масштабной войны, поэтому не зря одни из целей были выбраны в Тель-Авиве", - добавил Дорр.
Собеседник агентства предположил, что Иран, возможно, запоздал с ответом на все последние действия Израиля, связанные с убийствами ключевых фигур движения сопротивления. "Но и сейчас ударом Иран показал свою готовность к масштабной войне, если США решаться на то", - сказал он.
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"Иран вернул (премьера Израиля Биньямина - ред.) Нетаньяху с небес на землю, когда тот уже был в предвкушении победы. Мяч сейчас на половине поля США: либо большая региональная война, либо перемирие и окончание войны в Палестине и регионе", - полагает Дорр.
В ночь на вторник Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную операцию на территории соседнего государства, заявив, что она будет носить "ограниченный" характер. С прошлой недели ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах". К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
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"Хезболлах" отвечает ракетными обстрелами преимущественно по северу Израиля, однако дальность ракетных атак значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, в ходе которых случаются попадания в жилые дома, что приводит к ранениям. Был, в частности, зафиксирован запуск ракеты по району Тель-Авива, которая была сбита средствами ПВО. Более 90 тысяч человек уже были вынуждены покинуть свои дома в южном Ливане из-за эскалации конфликта с Израилем, следует из отчета управления ООН по координации гуманитарных вопросов.
Первого октября Иран подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав это актом самообороны. Военные Израиля заявили об около 180 выпущенных баллистических ракетах, по их словам, большую часть удалось перехватить. По данным Израиля, обошлось без жертв среди граждан. СМИ сообщали о гибели, предположительно, палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.
Тегеран утверждает, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным" и обещают ответный удар. США пообещали помощь своему главному ближневосточному союзнику. В МИД РФ после ракетного удара Ирана по Израилю заявили, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
Ракетный удар Ирана - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Эксперт рассказал о реакции Израиля на ракетный удар Ирана
Вчера, 04:09
 
В миреИзраильИранСШАДжо БайденХезболлаООНОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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