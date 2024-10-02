Иран перешел красную линию, заявил глава МИД Израиля
Глава МИД Израиля: страна не оставит атаку Ирана без ответа
© Фото : соцсетиИранский удар по Израилю
© Фото : соцсети
Иранский удар по Израилю
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в социальной сети Х заявил, что Иран перешел красную линию и Израиль не оставит без ответа его атаку по мирным жителям.
"Режим аятолла перешел красную линию, и Государство Израиль не будет молчать перед лицом жестокого нападения Ирана на наших граждан", - говорится в посте политика.
Глава израильского МИД также поблагодарил нескольких государственных лидеров и высокопоставленных чиновников, которые поддержали еврейское государство, выразив свое осуждение ракетной атаки Ирана по Израилю.
"Мы знаем, кто наши друзья … Весь свободный мир должен встать на сторону Израиля, чтобы остановить иранскую ось зла - пока не стало слишком поздно", - сообщил Кац.
Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены. При этом на видео в социальных сетях запечатлены падения в разных районах Израиля. В результате атаки на территории Израиля погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа. Служба скорой помощи сообщала о нескольких случаях легких осколочных ранений и травм по пути в убежища. Начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что решение о нанесении ответных ударов теперь остается за Израилем. Иран же предостерег Израиль от дальнейшей агрессии, предупредив, что, если провокации Израиля повторятся, ответ Ирана будет еще более мощным.