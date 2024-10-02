https://ria.ru/20241002/iran-1975890354.html

Иран перешел красную линию, заявил глава МИД Израиля

Иран перешел красную линию, заявил глава МИД Израиля - РИА Новости, 02.10.2024

Иран перешел красную линию, заявил глава МИД Израиля

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в социальной сети Х заявил, что Иран перешел красную линию и Израиль не оставит без ответа его атаку по мирным... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T10:25

2024-10-02T10:25

2024-10-02T10:51

в мире

иран

израиль

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975878328_0:370:720:775_1920x0_80_0_0_cf4542b1019d95dbd25697169aeef083.jpg

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в социальной сети Х заявил, что Иран перешел красную линию и Израиль не оставит без ответа его атаку по мирным жителям."Режим аятолла перешел красную линию, и Государство Израиль не будет молчать перед лицом жестокого нападения Ирана на наших граждан", - говорится в посте политика.Глава израильского МИД также поблагодарил нескольких государственных лидеров и высокопоставленных чиновников, которые поддержали еврейское государство, выразив свое осуждение ракетной атаки Ирана по Израилю."Мы знаем, кто наши друзья … Весь свободный мир должен встать на сторону Израиля, чтобы остановить иранскую ось зла - пока не стало слишком поздно", - сообщил Кац.Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены. При этом на видео в социальных сетях запечатлены падения в разных районах Израиля. В результате атаки на территории Израиля погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа. Служба скорой помощи сообщала о нескольких случаях легких осколочных ранений и травм по пути в убежища. Начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что решение о нанесении ответных ударов теперь остается за Израилем. Иран же предостерег Израиль от дальнейшей агрессии, предупредив, что, если провокации Израиля повторятся, ответ Ирана будет еще более мощным.

https://ria.ru/20241002/berlin-1975892768.html

https://ria.ru/20241002/iran-1975879183.html

иран

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, иран, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024