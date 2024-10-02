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Иран перешел красную линию, заявил глава МИД Израиля - РИА Новости, 02.10.2024
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10:25 02.10.2024 (обновлено: 10:51 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/iran-1975890354.html
Иран перешел красную линию, заявил глава МИД Израиля
Иран перешел красную линию, заявил глава МИД Израиля - РИА Новости, 02.10.2024
Иран перешел красную линию, заявил глава МИД Израиля
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в социальной сети Х заявил, что Иран перешел красную линию и Израиль не оставит без ответа его атаку по мирным... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T10:25
2024-10-02T10:51
в мире
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израиль
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в социальной сети Х заявил, что Иран перешел красную линию и Израиль не оставит без ответа его атаку по мирным жителям."Режим аятолла перешел красную линию, и Государство Израиль не будет молчать перед лицом жестокого нападения Ирана на наших граждан", - говорится в посте политика.Глава израильского МИД также поблагодарил нескольких государственных лидеров и высокопоставленных чиновников, которые поддержали еврейское государство, выразив свое осуждение ракетной атаки Ирана по Израилю."Мы знаем, кто наши друзья … Весь свободный мир должен встать на сторону Израиля, чтобы остановить иранскую ось зла - пока не стало слишком поздно", - сообщил Кац.Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены. При этом на видео в социальных сетях запечатлены падения в разных районах Израиля. В результате атаки на территории Израиля погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа. Служба скорой помощи сообщала о нескольких случаях легких осколочных ранений и травм по пути в убежища. Начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что решение о нанесении ответных ударов теперь остается за Израилем. Иран же предостерег Израиль от дальнейшей агрессии, предупредив, что, если провокации Израиля повторятся, ответ Ирана будет еще более мощным.
https://ria.ru/20241002/berlin-1975892768.html
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в мире, иран, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Иран, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Иран перешел красную линию, заявил глава МИД Израиля

Глава МИД Израиля: страна не оставит атаку Ирана без ответа

© Фото : соцсетиИранский удар по Израилю
Иранский удар по Израилю - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Фото : соцсети
Иранский удар по Израилю
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в социальной сети Х заявил, что Иран перешел красную линию и Израиль не оставит без ответа его атаку по мирным жителям.
"Режим аятолла перешел красную линию, и Государство Израиль не будет молчать перед лицом жестокого нападения Ирана на наших граждан", - говорится в посте политика.
Иранский удар по Израилю - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
В Берлине пропалестинские демонстранты отпраздновали атаку Ирана на Израиль
10:43
Глава израильского МИД также поблагодарил нескольких государственных лидеров и высокопоставленных чиновников, которые поддержали еврейское государство, выразив свое осуждение ракетной атаки Ирана по Израилю.
"Мы знаем, кто наши друзья … Весь свободный мир должен встать на сторону Израиля, чтобы остановить иранскую ось зла - пока не стало слишком поздно", - сообщил Кац.
Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены. При этом на видео в социальных сетях запечатлены падения в разных районах Израиля. В результате атаки на территории Израиля погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа. Служба скорой помощи сообщала о нескольких случаях легких осколочных ранений и травм по пути в убежища. Начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что решение о нанесении ответных ударов теперь остается за Израилем. Иран же предостерег Израиль от дальнейшей агрессии, предупредив, что, если провокации Израиля повторятся, ответ Ирана будет еще более мощным.
Часть иранской ракеты после удара по Израилю - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
СМИ раскрыли детали удара Ирана по Израилю
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В миреИранИзраильОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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