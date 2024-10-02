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Мария Багреева: в Москве стартовал новый сезон "Школы юного инвестора"
Мария Багреева: в Москве стартовал новый сезон "Школы юного инвестора" - РИА Новости, 02.10.2024
Мария Багреева: в Москве стартовал новый сезон "Школы юного инвестора"
В столице начался новый сезон "Школы юного инвестора" – бизнес-игры, в которой могут принять участие дети от 10 до 15 лет, сообщила руководитель департамента... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T09:15
2024-10-02T09:15
2024-10-02T09:15
мария багреева
москва
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В столице начался новый сезон "Школы юного инвестора" – бизнес-игры, в которой могут принять участие дети от 10 до 15 лет, сообщила руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева."Благодаря образовательному проекту "Школа юного инвестора" подростки в игровой форме узнают о том, что такое инвестиции и какое значение они имеют для города, изучают основы честной конкуренции и правила участия в аукционах, учатся выстраивать деловые отношения и организовывать собственное дело. Уроки в формате бизнес-игры проходят в школах города в течение всего учебного года. Проект был создан департаментом города Москвы по конкурентной политике в августе 2015 года", - отметила она.По словам Багреевой, за все время проведения игры удалось организовать около 1,5 тысячи уроков. Их участниками стали 23,6 тысячи ребят из столичных школ. До конца текущего года в рамках проекта проведут еще 90 мероприятий для 1,7 тысячи учеников.Игра идет в течение часа. За это время участникам предлагаются идеи для решения различные бизнес-задачи, например, объединить капиталы для создания монополии, или купить на торгах одну из нескольких предложенных на аукционе фирм и многое другое.В свою очередь руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов сообщил, что ребятам на игре помогают ведущий и его помощники, в конце все получают памятные призы и именные сертификаты.
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мария багреева, москва
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В столице начался новый сезон "Школы юного инвестора" – бизнес-игры, в которой могут принять участие дети от 10 до 15 лет, сообщила руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
"Благодаря образовательному проекту "Школа юного инвестора" подростки в игровой форме узнают о том, что такое инвестиции и какое значение они имеют для города, изучают основы честной конкуренции и правила участия в аукционах, учатся выстраивать деловые отношения и организовывать собственное дело. Уроки в формате бизнес-игры проходят в школах города в течение всего учебного года. Проект был создан департаментом города Москвы по конкурентной политике в августе 2015 года", - отметила она.
По словам Багреевой, за все время проведения игры удалось организовать около 1,5 тысячи уроков. Их участниками стали 23,6 тысячи ребят из столичных школ. До конца текущего года в рамках проекта проведут еще 90 мероприятий для 1,7 тысячи учеников.
Игра идет в течение часа. За это время участникам предлагаются идеи для решения различные бизнес-задачи, например, объединить капиталы для создания монополии, или купить на торгах одну из нескольких предложенных на аукционе фирм и многое другое.
В свою очередь руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов сообщил, что ребятам на игре помогают ведущий и его помощники, в конце все получают памятные призы и именные сертификаты.