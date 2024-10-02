https://ria.ru/20241002/infrastruktura-1975974619.html

На развитие инфраструктуры турцентров Ставрополья направят 109 млн рублей

На развитие инфраструктуры турцентров Ставрополья направят 109 млн рублей - РИА Новости, 02.10.2024

На развитие инфраструктуры турцентров Ставрополья направят 109 млн рублей

В Ставропольском крае 109 миллионов рублей направят на благоустройство туристических центров в Ставрополе и Железноводске, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T15:50

2024-10-02T15:50

2024-10-02T15:50

ставропольский край

владимир владимиров

ставрополь

железноводск

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В Ставропольском крае 109 миллионов рублей направят на благоустройство туристических центров в Ставрополе и Железноводске, сообщает пресс-служба регионального правительства. Средства на эти цели выделили в текущем году из федерального и краевого бюджетов в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" и краевой госпрограммы "Туристско-рекреационный комплекс". Это поможет в ближайшее время создать в городах туристическую навигацию, установить арт-объекты, скамейки и стационарные биноскопы для местных жителей и гостей региона. Кроме того, в Железноводске запланировано создание передвижной библиотеки и улучшение состояния бюветов. В будущем в программу планируется включить и другие территории края. "Активная поддержка реализации нацпроекта и краевой программы со стороны главы региона способствует повышению туристического потенциала края, существенному увеличению туристического потока и интереса со стороны инвесторов к объектам туристической инфраструктуры. Край становится все более привлекательным для туристов, появляется все больше туристических направлений и благоустроенных мест для отдыха. Эта работа ведется в соответствии с задачами губернатора Владимира Владимирова по развитию туристической отрасли и сохранению лидерских позиций региона по этому показателю", - отметил министр туризма и оздоровительных курортов края Андрей Толбатов, его слова приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20240930/turizm-1975474583.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владимир владимиров, ставрополь, железноводск