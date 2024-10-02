https://ria.ru/20241002/grossi-1975861143.html
Гросси поддерживает контакт с Лихачевым по телефону
Гросси поддерживает контакт с Лихачевым по телефону - РИА Новости, 02.10.2024
Гросси поддерживает контакт с Лихачевым по телефону
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил РИА Новости, что поддерживает контакт с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым не только во время... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T06:58
2024-10-02T06:58
2024-10-02T06:58
рафаэль гросси
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971107421_0:0:2109:1187_1920x0_80_0_0_fd80f14d7507643f6db1db298cb30d47.jpg
ОСТРОВЕЦ, 2 окт — РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил РИА Новости, что поддерживает контакт с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым не только во время личных встреч, стороны общаются и по телефону. "Господин Лихачев - мой партнер. Я общаюсь с ним, даже если мы не встречаемся, потому что мы общаемся по телефону, контактируем", — сказал Гросси.
https://ria.ru/20241002/grossi-1975859874.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971107421_0:0:2109:1583_1920x0_80_0_0_f16aaa24dd914fcff9fbb089898cb2b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рафаэль гросси, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ
Рафаэль Гросси, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ
Гросси поддерживает контакт с Лихачевым по телефону
Гроссии общается с Лихачевым не только лично, но и по телефону