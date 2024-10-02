https://ria.ru/20241002/grossi-1975861143.html

Гросси поддерживает контакт с Лихачевым по телефону

Гросси поддерживает контакт с Лихачевым по телефону - РИА Новости, 02.10.2024

Гросси поддерживает контакт с Лихачевым по телефону

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил РИА Новости, что поддерживает контакт с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым не только во время... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T06:58

2024-10-02T06:58

2024-10-02T06:58

рафаэль гросси

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

магатэ

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ОСТРОВЕЦ, 2 окт — РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил РИА Новости, что поддерживает контакт с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым не только во время личных встреч, стороны общаются и по телефону. "Господин Лихачев - мой партнер. Я общаюсь с ним, даже если мы не встречаемся, потому что мы общаемся по телефону, контактируем", — сказал Гросси.

https://ria.ru/20241002/grossi-1975859874.html

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2024

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рафаэль гросси, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ