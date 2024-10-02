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Гросси поддерживает контакт с Лихачевым по телефону - РИА Новости, 02.10.2024
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06:58 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/grossi-1975861143.html
Гросси поддерживает контакт с Лихачевым по телефону
Гросси поддерживает контакт с Лихачевым по телефону - РИА Новости, 02.10.2024
Гросси поддерживает контакт с Лихачевым по телефону
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил РИА Новости, что поддерживает контакт с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым не только во время... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T06:58
2024-10-02T06:58
рафаэль гросси
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
магатэ
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ОСТРОВЕЦ, 2 окт — РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил РИА Новости, что поддерживает контакт с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым не только во время личных встреч, стороны общаются и по телефону. "Господин Лихачев - мой партнер. Я общаюсь с ним, даже если мы не встречаемся, потому что мы общаемся по телефону, контактируем", — сказал Гросси.
https://ria.ru/20241002/grossi-1975859874.html
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рафаэль гросси, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", магатэ
Рафаэль Гросси, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МАГАТЭ
Гросси поддерживает контакт с Лихачевым по телефону

Гроссии общается с Лихачевым не только лично, но и по телефону

© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Росатом" | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Росатом"
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Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
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ОСТРОВЕЦ, 2 окт — РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил РИА Новости, что поддерживает контакт с генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым не только во время личных встреч, стороны общаются и по телефону.
"Господин Лихачев - мой партнер. Я общаюсь с ним, даже если мы не встречаемся, потому что мы общаемся по телефону, контактируем", — сказал Гросси.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Глава МАГАТЭ Гросси выразил уверенность в скорой встрече с Путиным
06:25
 
Рафаэль ГроссиАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МАГАТЭ
 
 
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