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При атаке дрона ВСУ в Горловке пострадали два человека
При атаке дрона ВСУ в Горловке пострадали два человека - РИА Новости, 02.10.2024
При атаке дрона ВСУ в Горловке пострадали два человека
Два мирных жителя пострадали при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск на автомобиль в жилмассиве "Комсомолец" в Горловке в ДНР,... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T20:37
2024-10-02T20:37
2024-10-02T20:37
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ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск на автомобиль в жилмассиве "Комсомолец" в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА вооруженных формирований Украины на гражданский автомобиль в жилом массиве "Комсомолец" ранены двое мирных жителей Горловки", - написал он. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 19.00 мск сбросили взрывоопасный предмет с дрона на центр Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
При атаке дрона ВСУ в Горловке пострадали два человека
Мэр Приходько: ВСУ сбросили боеприпас с дрона на жилмассив, двое пострадали