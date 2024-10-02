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При атаке дрона ВСУ в Горловке пострадали два человека

При атаке дрона ВСУ в Горловке пострадали два человека - РИА Новости, 02.10.2024

При атаке дрона ВСУ в Горловке пострадали два человека

Два мирных жителя пострадали при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск на автомобиль в жилмассиве "Комсомолец" в Горловке в ДНР,... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T20:37

2024-10-02T20:37

2024-10-02T20:37

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск на автомобиль в жилмассиве "Комсомолец" в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА вооруженных формирований Украины на гражданский автомобиль в жилом массиве "Комсомолец" ранены двое мирных жителей Горловки", - написал он. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 19.00 мск сбросили взрывоопасный предмет с дрона на центр Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241001/mat-1975630209.html

горловка

донецкая народная республика

россия

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, россия, происшествия