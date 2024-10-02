https://ria.ru/20241002/germaniya-1975997320.html
МИД Германии вызвал посла Ирана
МИД Германии вызвал посла Ирана - РИА Новости, 02.10.2024
МИД Германии вызвал посла Ирана
МИД Германии вызвало посла Ирана в связи с ракетным ударом по Израилю и указало ему на недопустимость таких атак, сообщил официальный представитель ведомства... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T16:57
2024-10-02T16:57
2024-10-02T16:59
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БЕРЛИН, 2 окт - РИА Новости. МИД Германии вызвало посла Ирана в связи с ракетным ударом по Израилю и указало ему на недопустимость таких атак, сообщил официальный представитель ведомства Себастиан Фишер. "Мы вызвали сегодня иранского посла - его не было в городе, но его представитель явился - и еще раз ясно дали понять, что мы самым решительным образом осуждаем прямое нападение Ирана на территорию Израиля и что ничто не может оправдать это нападение", - сообщил он журналистам на брифинге кабинета министров в среду. Также дипведомство призвало Иран воздержаться от дальнейших атак, в том числе через своих союзников. Фишер добавил, что у Германии имеется "целый набор мер", которые Берлин сейчас рассмотрит вместе с европейскими и международными партнерами. Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Иран заявил, что выпустил по военным объектам в Израиле более 400 ракет и утверждает, что они поразили военные объекты, израильтяне называют урон "минимальным" и обещают ответный удар.
https://ria.ru/20241002/mwm-1975941707.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, израиль, германия
В мире, Иран, Израиль, Германия
МИД Германии вызвал посла Ирана
МИД Германии вызвал посла Ирана из-за ракетного удара по Израилю
БЕРЛИН, 2 окт - РИА Новости. МИД Германии вызвало посла Ирана в связи с ракетным ударом по Израилю и указало ему на недопустимость таких атак, сообщил официальный представитель ведомства Себастиан Фишер.
"Мы вызвали сегодня иранского посла - его не было в городе, но его представитель явился - и еще раз ясно дали понять, что мы самым решительным образом осуждаем прямое нападение Ирана на территорию Израиля и что ничто не может оправдать это нападение", - сообщил он журналистам на брифинге кабинета министров в среду.
Также дипведомство призвало Иран воздержаться от дальнейших атак, в том числе через своих союзников. Фишер добавил, что у Германии имеется "целый набор мер", которые Берлин
сейчас рассмотрит вместе с европейскими и международными партнерами.
Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Иран заявил, что выпустил по военным объектам в Израиле более 400 ракет и утверждает, что они поразили военные объекты, израильтяне называют урон "минимальным" и обещают ответный удар.