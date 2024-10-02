https://ria.ru/20241002/germaniya-1975921733.html

Путин открыт для диалога с Шольцем, заявил Песков

Путин открыт для диалога с Шольцем, заявил Песков - РИА Новости, 02.10.2024

Путин открыт для диалога с Шольцем, заявил Песков

Президент России Владимир Путин открыт для диалога с канцлером Германии Олафом Шольцем, однако сейчас отношения с Берлином сведены фактически к нулевому... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T12:26

2024-10-02T12:26

2024-10-02T12:50

берлин (город)

москва

россия

дмитрий песков

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962117643_0:246:3071:1973_1920x0_80_0_0_dc06bde45a94f916f077fd21b5eb7771.jpg

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин открыт для диалога с канцлером Германии Олафом Шольцем, однако сейчас отношения с Берлином сведены фактически к нулевому состоянию, и на поверхности нет общих тем для разговора, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее издание Zeit со ссылкой на источники в немецком правительстве сообщило, что Шольц планирует в преддверии саммита G20 в Бразилии, который состоится в ноябре, провести телефонный разговор с Путиным."Общих тем на поверхности нет, наши отношения сведены фактически к нулевому состоянию и не по нашей инициативе. Это инициатива Берлина, как и других европейских (государств - ред.). Но президент неоднократно говорил, что он открыт для диалога", - сказал Песков журналистам на вопрос, какова вероятность, что Путин согласится сейчас говорить с канцлером Германии Олафом Шольцем, а также видят ли в Кремле общие темы для разговора с ФРГ.

https://ria.ru/20241002/peskov-1975922283.html

берлин (город)

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

берлин (город), москва, россия, дмитрий песков, в мире