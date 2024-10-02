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Путин открыт для диалога с Шольцем, заявил Песков - РИА Новости, 02.10.2024
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12:26 02.10.2024 (обновлено: 12:50 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/germaniya-1975921733.html
Путин открыт для диалога с Шольцем, заявил Песков
Путин открыт для диалога с Шольцем, заявил Песков - РИА Новости, 02.10.2024
Путин открыт для диалога с Шольцем, заявил Песков
Президент России Владимир Путин открыт для диалога с канцлером Германии Олафом Шольцем, однако сейчас отношения с Берлином сведены фактически к нулевому... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T12:26
2024-10-02T12:50
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россия
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин открыт для диалога с канцлером Германии Олафом Шольцем, однако сейчас отношения с Берлином сведены фактически к нулевому состоянию, и на поверхности нет общих тем для разговора, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Ранее издание Zeit со ссылкой на источники в немецком правительстве сообщило, что Шольц планирует в преддверии саммита G20 в Бразилии, который состоится в ноябре, провести телефонный разговор с Путиным."Общих тем на поверхности нет, наши отношения сведены фактически к нулевому состоянию и не по нашей инициативе. Это инициатива Берлина, как и других европейских (государств - ред.). Но президент неоднократно говорил, что он открыт для диалога", - сказал Песков журналистам на вопрос, какова вероятность, что Путин согласится сейчас говорить с канцлером Германии Олафом Шольцем, а также видят ли в Кремле общие темы для разговора с ФРГ.
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берлин (город), москва, россия, дмитрий песков, в мире
Берлин (город), Москва, Россия, Дмитрий Песков, В мире
Путин открыт для диалога с Шольцем, заявил Песков

Песков: отношения с ФРГ практически сведены к нулю, но Путин открыт для диалога

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин открыт для диалога с канцлером Германии Олафом Шольцем, однако сейчас отношения с Берлином сведены фактически к нулевому состоянию, и на поверхности нет общих тем для разговора, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее издание Zeit со ссылкой на источники в немецком правительстве сообщило, что Шольц планирует в преддверии саммита G20 в Бразилии, который состоится в ноябре, провести телефонный разговор с Путиным.
"Общих тем на поверхности нет, наши отношения сведены фактически к нулевому состоянию и не по нашей инициативе. Это инициатива Берлина, как и других европейских (государств - ред.). Но президент неоднократно говорил, что он открыт для диалога", - сказал Песков журналистам на вопрос, какова вероятность, что Путин согласится сейчас говорить с канцлером Германии Олафом Шольцем, а также видят ли в Кремле общие темы для разговора с ФРГ.
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Песков опроверг сообщения о телефонном разговоре Путина и Шольца
Вчера, 12:30
 
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