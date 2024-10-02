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Поставки гумпомощи в Газу сократились из-за новых правил, пишет Reuters - РИА Новости, 02.10.2024
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16:48 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/gaza-1975994147.html
Поставки гумпомощи в Газу сократились из-за новых правил, пишет Reuters
Поставки гумпомощи в Газу сократились из-за новых правил, пишет Reuters - РИА Новости, 02.10.2024
Поставки гумпомощи в Газу сократились из-за новых правил, пишет Reuters
Поставки продовольствия в сектор Газа через Иорданию за последние несколько недель значительно сократились, поскольку израильские власти ввели новые таможенные... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T16:48
2024-10-02T16:48
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Поставки продовольствия в сектор Газа через Иорданию за последние несколько недель значительно сократились, поскольку израильские власти ввели новые таможенные правила, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники. Агентство со ссылкой на данные ООН и израильского правительства отмечает, что в сентябре поставки продовольствия и другой помощи на территорию сектора Газа достигли самого низкого уровня за 11 месяцев. "Поставки продовольствия в Газу резко сократились за последние недели, потому что израильские власти ввели новое таможенное правило для некоторых видов гуманитарной помощи и отдельно сокращают поставки, организованные коммерческими организациями", - говорится в сообщении агентства. По информации агентства, новое правило распространяется на колонны грузовиков, заказанных ООН для доставки помощи из Иордании в сектор Газа через Израиль. Согласно правилу, представители организаций, отправляющих помощь, должны заполнить форму и указать в ней паспортные данные, а также нести ответственность за любую ложную информацию о грузе. Организации, по информации Рейтер, оспаривают это требование, опасаясь, что из-за заполнения формы у их сотрудников могут возникнуть юридические проблемы, если гуманитарная помощь попадет в руки палестинского движения ХАМАС или других противников Израиля. "В результате грузы уже две недели не проходят через Иорданию - ключевой канал поставок в Газу", - отмечает агентство. По словам источников агентства, ситуация не коснулась поставок гуманитарной помощи в сектор Газа через Кипр и Египет. Кроме того, по информации агентства, Израиль ограничил коммерческие поставки продовольствия в Газу, опасаясь, что ХАМАС якобы извлекал выгоду из торговли. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 41 тысячу, пострадали более 95 тысяч человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240927/ovoschi-1975124699.html
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в мире, израиль, хамас, оон, иордания, кипр
В мире, Израиль, ХАМАС, ООН, Иордания, Кипр
Поставки гумпомощи в Газу сократились из-за новых правил, пишет Reuters

Reuters: поставки продовольствия в Газу сократились из-за новых правил Израиля

© AP Photo / Leo CorreaГуманитарный груз сбрасывается при помощи парашютов на север сектора Газа
Гуманитарный груз сбрасывается при помощи парашютов на север сектора Газа - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Leo Correa
Гуманитарный груз сбрасывается при помощи парашютов на север сектора Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Поставки продовольствия в сектор Газа через Иорданию за последние несколько недель значительно сократились, поскольку израильские власти ввели новые таможенные правила, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Агентство со ссылкой на данные ООН и израильского правительства отмечает, что в сентябре поставки продовольствия и другой помощи на территорию сектора Газа достигли самого низкого уровня за 11 месяцев.
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"Поставки продовольствия в Газу резко сократились за последние недели, потому что израильские власти ввели новое таможенное правило для некоторых видов гуманитарной помощи и отдельно сокращают поставки, организованные коммерческими организациями", - говорится в сообщении агентства.
По информации агентства, новое правило распространяется на колонны грузовиков, заказанных ООН для доставки помощи из Иордании в сектор Газа через Израиль. Согласно правилу, представители организаций, отправляющих помощь, должны заполнить форму и указать в ней паспортные данные, а также нести ответственность за любую ложную информацию о грузе.
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Организации, по информации Рейтер, оспаривают это требование, опасаясь, что из-за заполнения формы у их сотрудников могут возникнуть юридические проблемы, если гуманитарная помощь попадет в руки палестинского движения ХАМАС или других противников Израиля. "В результате грузы уже две недели не проходят через Иорданию - ключевой канал поставок в Газу", - отмечает агентство. По словам источников агентства, ситуация не коснулась поставок гуманитарной помощи в сектор Газа через Кипр и Египет.
Кроме того, по информации агентства, Израиль ограничил коммерческие поставки продовольствия в Газу, опасаясь, что ХАМАС якобы извлекал выгоду из торговли.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 41 тысячу, пострадали более 95 тысяч человек.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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