https://ria.ru/20241002/gastroli-1975973828.html

Гастроли Московского областного театра "Русский балет" проходят в Китае

Гастроли Московского областного театра "Русский балет" проходят в Китае - РИА Новости, 02.10.2024

Гастроли Московского областного театра "Русский балет" проходят в Китае

В рамках российско-китайского фестиваля, посвященного 75-летию образования Китайской Народной Республики, в Китае проходят гастроли Московского областного... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T15:48

2024-10-02T15:48

2024-10-02T15:48

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В рамках российско-китайского фестиваля, посвященного 75-летию образования Китайской Народной Республики, в Китае проходят гастроли Московского областного государственного академического театра "Русский балет", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Фестивальные выступления театра "Русский балет" идут в Пекине, Шанхае, Шэньчжене, Ухане, Гуаньчжоу и других городах Китая. Русская балетная классика популярна в этой стране. Балеты "Лебединое озеро" и "Щелкунчик" П.И. Чайковского – самая востребованная программа. Спектакли проходят при полном аншлаге. По возвращению из Китая, в рамках перекрестного Года культуры Китая и России, "Русский балет" представит авторскую постановку народного артиста СССР Вячеслава Гордеева "Девушка и Дракон". Балет, в котором принимает участие практически вся труппа театра, создан в творческой коллаборации с российским композитором с китайскими этническими корнями, автором музыки к спектаклю заслуженным деятелем искусства господином Чжень Гуанем Цзо. Обновленная редакция балета, подготовленная специально к перекрестному Году Китая в Москве, будет показана 30 октября на сцене Губернского театра.

https://ria.ru/20240926/podmoskove-1974804991.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пекин, московская область (подмосковье), китай