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Гастроли Московского областного театра "Русский балет" проходят в Китае - РИА Новости, 02.10.2024
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Новости Подмосковья
 
15:48 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/gastroli-1975973828.html
Гастроли Московского областного театра "Русский балет" проходят в Китае
Гастроли Московского областного театра "Русский балет" проходят в Китае - РИА Новости, 02.10.2024
Гастроли Московского областного театра "Русский балет" проходят в Китае
В рамках российско-китайского фестиваля, посвященного 75-летию образования Китайской Народной Республики, в Китае проходят гастроли Московского областного... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T15:48
2024-10-02T15:48
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В рамках российско-китайского фестиваля, посвященного 75-летию образования Китайской Народной Республики, в Китае проходят гастроли Московского областного государственного академического театра "Русский балет", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Фестивальные выступления театра "Русский балет" идут в Пекине, Шанхае, Шэньчжене, Ухане, Гуаньчжоу и других городах Китая. Русская балетная классика популярна в этой стране. Балеты "Лебединое озеро" и "Щелкунчик" П.И. Чайковского – самая востребованная программа. Спектакли проходят при полном аншлаге. По возвращению из Китая, в рамках перекрестного Года культуры Китая и России, "Русский балет" представит авторскую постановку народного артиста СССР Вячеслава Гордеева "Девушка и Дракон". Балет, в котором принимает участие практически вся труппа театра, создан в творческой коллаборации с российским композитором с китайскими этническими корнями, автором музыки к спектаклю заслуженным деятелем искусства господином Чжень Гуанем Цзо. Обновленная редакция балета, подготовленная специально к перекрестному Году Китая в Москве, будет показана 30 октября на сцене Губернского театра.
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пекин, московская область (подмосковье), китай
Новости Подмосковья, Пекин, Московская область (Подмосковье), Китай

Гастроли Московского областного театра "Русский балет" проходят в Китае

© iStock.com / 101catsБалет
Балет - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© iStock.com / 101cats
Балет
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В рамках российско-китайского фестиваля, посвященного 75-летию образования Китайской Народной Республики, в Китае проходят гастроли Московского областного государственного академического театра "Русский балет", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Фестивальные выступления театра "Русский балет" идут в Пекине, Шанхае, Шэньчжене, Ухане, Гуаньчжоу и других городах Китая. Русская балетная классика популярна в этой стране. Балеты "Лебединое озеро" и "Щелкунчик" П.И. Чайковского – самая востребованная программа. Спектакли проходят при полном аншлаге.
По возвращению из Китая, в рамках перекрестного Года культуры Китая и России, "Русский балет" представит авторскую постановку народного артиста СССР Вячеслава Гордеева "Девушка и Дракон". Балет, в котором принимает участие практически вся труппа театра, создан в творческой коллаборации с российским композитором с китайскими этническими корнями, автором музыки к спектаклю заслуженным деятелем искусства господином Чжень Гуанем Цзо.
Обновленная редакция балета, подготовленная специально к перекрестному Году Китая в Москве, будет показана 30 октября на сцене Губернского театра.
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