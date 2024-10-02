Гастроли Московского областного театра "Русский балет" проходят в Китае
© iStock.com / 101catsБалет
© iStock.com / 101cats
Балет
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В рамках российско-китайского фестиваля, посвященного 75-летию образования Китайской Народной Республики, в Китае проходят гастроли Московского областного государственного академического театра "Русский балет", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Фестивальные выступления театра "Русский балет" идут в Пекине, Шанхае, Шэньчжене, Ухане, Гуаньчжоу и других городах Китая. Русская балетная классика популярна в этой стране. Балеты "Лебединое озеро" и "Щелкунчик" П.И. Чайковского – самая востребованная программа. Спектакли проходят при полном аншлаге.
По возвращению из Китая, в рамках перекрестного Года культуры Китая и России, "Русский балет" представит авторскую постановку народного артиста СССР Вячеслава Гордеева "Девушка и Дракон". Балет, в котором принимает участие практически вся труппа театра, создан в творческой коллаборации с российским композитором с китайскими этническими корнями, автором музыки к спектаклю заслуженным деятелем искусства господином Чжень Гуанем Цзо.
Обновленная редакция балета, подготовленная специально к перекрестному Году Китая в Москве, будет показана 30 октября на сцене Губернского театра.
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