В нацсобрании Франции отклонили предложение об импичменте Макрону
Комиссия нижнего парламента Франции отклонила предложение об импичменте Макрону
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
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ПАРИЖ, 2 окт - РИА Новости. Законодательная комиссия Национального собрания (нижняя палата французского парламента) отклонила резолюцию об импичменте президента Франции Эммануэля Макрона, сообщил в среду телеканал BFMTV.
В сентябре бюро Нацсобрания, высший коллегиальный орган палаты, одобрило запуск процедуры импичмента в отношении Макрона.
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"Депутаты законодательной комиссии большинством выступили против предложения об отрешении Макрона от власти, выдвинутого (левой партией - ред.) "Непокорившаяся Франция", - говорится в сообщении телеканала.
Подобный исход был ожидаем, поскольку только 24 из 73 членов комиссии являются выходцами из левых партий.
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