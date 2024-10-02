https://ria.ru/20241002/frantsiya-1975932814.html

В нацсобрании Франции отклонили предложение об импичменте Макрону

В нацсобрании Франции отклонили предложение об импичменте Макрону - РИА Новости, 02.10.2024

В нацсобрании Франции отклонили предложение об импичменте Макрону

Законодательная комиссия Национального собрания (нижняя палата французского парламента) отклонила резолюцию об импичменте президента Франции Эммануэля Макрона,... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T13:19

2024-10-02T13:19

2024-10-02T13:34

франция

эммануэль макрон

в мире

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ПАРИЖ, 2 окт - РИА Новости. Законодательная комиссия Национального собрания (нижняя палата французского парламента) отклонила резолюцию об импичменте президента Франции Эммануэля Макрона, сообщил в среду телеканал BFMTV.В сентябре бюро Нацсобрания, высший коллегиальный орган палаты, одобрило запуск процедуры импичмента в отношении Макрона."Депутаты законодательной комиссии большинством выступили против предложения об отрешении Макрона от власти, выдвинутого (левой партией - ред.) "Непокорившаяся Франция", - говорится в сообщении телеканала.Подобный исход был ожидаем, поскольку только 24 из 73 членов комиссии являются выходцами из левых партий.

https://ria.ru/20240922/makron-1974079022.html

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франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

франция, эммануэль макрон, в мире