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В нацсобрании Франции отклонили предложение об импичменте Макрону - РИА Новости, 02.10.2024
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13:19 02.10.2024 (обновлено: 13:34 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/frantsiya-1975932814.html
В нацсобрании Франции отклонили предложение об импичменте Макрону
В нацсобрании Франции отклонили предложение об импичменте Макрону - РИА Новости, 02.10.2024
В нацсобрании Франции отклонили предложение об импичменте Макрону
Законодательная комиссия Национального собрания (нижняя палата французского парламента) отклонила резолюцию об импичменте президента Франции Эммануэля Макрона,... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T13:19
2024-10-02T13:34
франция
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ПАРИЖ, 2 окт - РИА Новости. Законодательная комиссия Национального собрания (нижняя палата французского парламента) отклонила резолюцию об импичменте президента Франции Эммануэля Макрона, сообщил в среду телеканал BFMTV.В сентябре бюро Нацсобрания, высший коллегиальный орган палаты, одобрило запуск процедуры импичмента в отношении Макрона."Депутаты законодательной комиссии большинством выступили против предложения об отрешении Макрона от власти, выдвинутого (левой партией - ред.) "Непокорившаяся Франция", - говорится в сообщении телеканала.Подобный исход был ожидаем, поскольку только 24 из 73 членов комиссии являются выходцами из левых партий.
https://ria.ru/20240922/makron-1974079022.html
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франция, эммануэль макрон, в мире
Франция, Эммануэль Макрон, В мире
В нацсобрании Франции отклонили предложение об импичменте Макрону

Комиссия нижнего парламента Франции отклонила предложение об импичменте Макрону

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эмманюэль Макрон выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
Президент Франции Эмманюэль Макрон выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ПАРИЖ, 2 окт - РИА Новости. Законодательная комиссия Национального собрания (нижняя палата французского парламента) отклонила резолюцию об импичменте президента Франции Эммануэля Макрона, сообщил в среду телеканал BFMTV.
В сентябре бюро Нацсобрания, высший коллегиальный орган палаты, одобрило запуск процедуры импичмента в отношении Макрона.
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"Депутаты законодательной комиссии большинством выступили против предложения об отрешении Макрона от власти, выдвинутого (левой партией - ред.) "Непокорившаяся Франция", - говорится в сообщении телеканала.
Подобный исход был ожидаем, поскольку только 24 из 73 членов комиссии являются выходцами из левых партий.
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