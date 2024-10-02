Рейтинг@Mail.ru
Макрон направил главу МИД Франции на Ближний Восток - РИА Новости, 02.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:39 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/frantsiya-1975852151.html
Макрон направил главу МИД Франции на Ближний Восток
Макрон направил главу МИД Франции на Ближний Восток - РИА Новости, 02.10.2024
Макрон направил главу МИД Франции на Ближний Восток
Президент Франции Эммануэль Макрон направил главу МИД страны Жана-Ноэля Барро на Ближний Восток для проведения консультаций по вопросу деэскалации в Ливане и... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T03:39
2024-10-02T03:39
в мире
израиль
ближний восток
ливан
эммануэль макрон
хасан насрулла
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974093856_0:475:2796:2048_1920x0_80_0_0_9240e022a915684d5c048b500a4c9858.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон направил главу МИД страны Жана-Ноэля Барро на Ближний Восток для проведения консультаций по вопросу деэскалации в Ливане и секторе Газа, сообщила канцелярия Макрона. "Президент поручил министру иностранных дел снова отправиться на Ближний Восток. Он проведет там консультации со всеми, кто может сыграть роль в том, чтобы начать деэскалацию", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте канцелярии. ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Хасан Насрулла. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
https://ria.ru/20241002/frantsiya-1975850725.html
израиль
ближний восток
ливан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/16/1974093856_162:393:2368:2048_1920x0_80_0_0_16133849eec52610b45801745090a4b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, ближний восток, ливан, эммануэль макрон, хасан насрулла, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ближний Восток, Ливан, Эммануэль Макрон, Хасан Насрулла, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Макрон направил главу МИД Франции на Ближний Восток

Макрон отправил главу МИД Франции на Ближний Восток для проведения консультаций

© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон направил главу МИД страны Жана-Ноэля Барро на Ближний Восток для проведения консультаций по вопросу деэскалации в Ливане и секторе Газа, сообщила канцелярия Макрона.
"Президент поручил министру иностранных дел снова отправиться на Ближний Восток. Он проведет там консультации со всеми, кто может сыграть роль в том, чтобы начать деэскалацию", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте канцелярии.
ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Хасан Насрулла. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.
Дым на месте израильского авиаудара на юге Бейрута - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Франция планирует организовать конференцию для помощи народу Ливана
03:08
 
В миреИзраильБлижний ВостокЛиванЭммануэль МакронХасан НасруллаХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала