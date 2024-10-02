https://ria.ru/20241002/frantsiya-1975852151.html

Макрон направил главу МИД Франции на Ближний Восток

Макрон направил главу МИД Франции на Ближний Восток - РИА Новости, 02.10.2024

Макрон направил главу МИД Франции на Ближний Восток

Президент Франции Эммануэль Макрон направил главу МИД страны Жана-Ноэля Барро на Ближний Восток для проведения консультаций по вопросу деэскалации в Ливане и... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T03:39

2024-10-02T03:39

2024-10-02T03:39

в мире

израиль

ближний восток

ливан

эммануэль макрон

хасан насрулла

хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон направил главу МИД страны Жана-Ноэля Барро на Ближний Восток для проведения консультаций по вопросу деэскалации в Ливане и секторе Газа, сообщила канцелярия Макрона. "Президент поручил министру иностранных дел снова отправиться на Ближний Восток. Он проведет там консультации со всеми, кто может сыграть роль в том, чтобы начать деэскалацию", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте канцелярии. ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Хасан Насрулла. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.

https://ria.ru/20241002/frantsiya-1975850725.html

израиль

ближний восток

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в мире, израиль, ближний восток, ливан, эммануэль макрон, хасан насрулла, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024