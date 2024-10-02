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Франция хочет восстановления территориальной целостности Ливана - РИА Новости, 02.10.2024
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03:36 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/frantsiya-1975851862.html
Франция хочет восстановления территориальной целостности Ливана
Франция хочет восстановления территориальной целостности Ливана - РИА Новости, 02.10.2024
Франция хочет восстановления территориальной целостности Ливана
Франция хочет, чтобы территориальная целостность Ливана была восстановлена в строгом соблюдении резолюции СБ ООН 1701, сообщили в канцелярии президента Франции... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T03:36
2024-10-02T03:36
в мире
ливан
франция
израиль
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Франция хочет, чтобы территориальная целостность Ливана была восстановлена в строгом соблюдении резолюции СБ ООН 1701, сообщили в канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона. "Он (Макрон) пожелал, чтобы суверенитет и территориальная целостность Ливана были восстановлены в строгом соответствии с резолюцией 1701 Совета Безопасности ООН", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте канцелярии. По итогам израильско-ливанской войны 2006 года Совбез ООН принял резолюцию 1701, которая предусматривала поддержку территориальной целостности и суверенитета Ливана, одновременный вывод израильских войск из южного Ливана и развертывание там сил ливанским правительством и ООН. Согласно этой резолюции, к югу от реки Литани запрещено присутствие любых военизированных формирований, кроме тех, что относятся к ливанской армии или силам ООН. Тем не менее за эти 18 лет "Хезболлах" восстановило свою инфраструктуру на юге Ливана и уже 11 месяцев ежедневно обстреливает север Израиля.
https://ria.ru/20241002/frantsiya-1975851152.html
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в мире, ливан, франция, израиль, эммануэль макрон, оон, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Ливан, Франция, Израиль, Эммануэль Макрон, ООН, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Франция хочет восстановления территориальной целостности Ливана

Канцелярия: территориальная целостность Ливана должна быть восстановлена

© AP Photo / Hussein MallaПоследствия израильского авиаудара на юге Бейрута
Последствия израильского авиаудара на юге Бейрута - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Последствия израильского авиаудара на юге Бейрута. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Франция хочет, чтобы территориальная целостность Ливана была восстановлена в строгом соблюдении резолюции СБ ООН 1701, сообщили в канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона.
"Он (Макрон) пожелал, чтобы суверенитет и территориальная целостность Ливана были восстановлены в строгом соответствии с резолюцией 1701 Совета Безопасности ООН", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте канцелярии.
По итогам израильско-ливанской войны 2006 года Совбез ООН принял резолюцию 1701, которая предусматривала поддержку территориальной целостности и суверенитета Ливана, одновременный вывод израильских войск из южного Ливана и развертывание там сил ливанским правительством и ООН. Согласно этой резолюции, к югу от реки Литани запрещено присутствие любых военизированных формирований, кроме тех, что относятся к ливанской армии или силам ООН. Тем не менее за эти 18 лет "Хезболлах" восстановило свою инфраструктуру на юге Ливана и уже 11 месяцев ежедневно обстреливает север Израиля.
Ракетный удар Ирана - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Французские военные участвовали в отражении атаки на Израиль
03:17
 
В миреЛиванФранцияИзраильЭммануэль МакронООНХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Обострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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