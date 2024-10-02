https://ria.ru/20241002/frantsiya-1975851611.html

Париж потребовал скорейшего завершения Израилем военных операций

Париж потребовал скорейшего завершения Израилем военных операций - РИА Новости, 02.10.2024

Париж потребовал скорейшего завершения Израилем военных операций

Франция требует, чтобы Израиль завершил свои военные операции в Ливане и секторе Газа как можно скорее, сообщила канцелярия президента Франции Эммануэля... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T03:32

2024-10-02T03:32

2024-10-02T03:32

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Франция требует, чтобы Израиль завершил свои военные операции в Ливане и секторе Газа как можно скорее, сообщила канцелярия президента Франции Эммануэля Макрона. "Он (Макрон – ред.) потребовал, чтобы Израиль положил конец как можно скорее своим военным операциям", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте канцелярии. Генштаб израильской армии 23 сентября присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название "Стрелы севера". ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам "Хезболлах" в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры "Хезболлах", а также генсек движения Хасан Насрулла. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлах". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал "Хезболлах" со Второй Ливанской войны 2006 года.

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