https://ria.ru/20241002/frantsiya-1975851152.html

Французские военные участвовали в отражении атаки на Израиль

Французские военные участвовали в отражении атаки на Израиль - РИА Новости, 02.10.2024

Французские военные участвовали в отражении атаки на Израиль

Военные Франции участвовали в отражении ракетной атаки Ирана на Израиль, сообщили в канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T03:17

2024-10-02T03:17

2024-10-02T03:28

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эммануэль макрон

обострение ситуации между ираном и израилем

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Военные Франции участвовали в отражении ракетной атаки Ирана на Израиль, сообщили в канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона. "Будучи приверженной безопасности Израиля, Франция мобилизовала сегодня свои военные средства на Ближнем Востоке, чтобы парировать иранскую угрозу", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте канцелярии.

https://ria.ru/20241002/tel-aviv-1975848797.html

франция

израиль

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в мире, франция, израиль, иран, эммануэль макрон, обострение ситуации между ираном и израилем