Рейтинг@Mail.ru
Французские военные участвовали в отражении атаки на Израиль - РИА Новости, 02.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:17 02.10.2024 (обновлено: 03:28 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/frantsiya-1975851152.html
Французские военные участвовали в отражении атаки на Израиль
Французские военные участвовали в отражении атаки на Израиль - РИА Новости, 02.10.2024
Французские военные участвовали в отражении атаки на Израиль
Военные Франции участвовали в отражении ракетной атаки Ирана на Израиль, сообщили в канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T03:17
2024-10-02T03:28
в мире
франция
израиль
иран
эммануэль макрон
обострение ситуации между ираном и израилем
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975816022_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_0994f2d700bc8e66b8ac52212fc8bb40.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Военные Франции участвовали в отражении ракетной атаки Ирана на Израиль, сообщили в канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона. "Будучи приверженной безопасности Израиля, Франция мобилизовала сегодня свои военные средства на Ближнем Востоке, чтобы парировать иранскую угрозу", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте канцелярии.
https://ria.ru/20241002/tel-aviv-1975848797.html
франция
израиль
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975816022_9:0:2738:2047_1920x0_80_0_0_7ae7a8586369e9883033775285b1e1fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, израиль, иран, эммануэль макрон, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Франция, Израиль, Иран, Эммануэль Макрон, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Французские военные участвовали в отражении атаки на Израиль

Канцелярия президента: Франция участвовала в отражении ракетной атаки на Израиль

© AP PhotoРакетный удар Ирана
Ракетный удар Ирана - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo
Ракетный удар Ирана. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Военные Франции участвовали в отражении ракетной атаки Ирана на Израиль, сообщили в канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона.
"Будучи приверженной безопасности Израиля, Франция мобилизовала сегодня свои военные средства на Ближнем Востоке, чтобы парировать иранскую угрозу", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте канцелярии.
Ракетный удар Ирана - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
Ночной Тель-Авив опустел после ракетной атаки Ирана
02:25
 
В миреФранцияИзраильИранЭммануэль МакронОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала