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Французские военные участвовали в отражении атаки на Израиль
Французские военные участвовали в отражении атаки на Израиль - РИА Новости, 02.10.2024
Французские военные участвовали в отражении атаки на Израиль
Военные Франции участвовали в отражении ракетной атаки Ирана на Израиль, сообщили в канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T03:17
2024-10-02T03:17
2024-10-02T03:28
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Военные Франции участвовали в отражении ракетной атаки Ирана на Израиль, сообщили в канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона. "Будучи приверженной безопасности Израиля, Франция мобилизовала сегодня свои военные средства на Ближнем Востоке, чтобы парировать иранскую угрозу", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте канцелярии.
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в мире, франция, израиль, иран, эммануэль макрон, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Франция, Израиль, Иран, Эммануэль Макрон, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Французские военные участвовали в отражении атаки на Израиль
Канцелярия президента: Франция участвовала в отражении ракетной атаки на Израиль