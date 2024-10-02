https://ria.ru/20241002/frantsija-1975898806.html

Филиппо раскритиковал заявления замглавы МИД об отправке войск на Украину

Филиппо раскритиковал заявления замглавы МИД об отправке войск на Украину - РИА Новости, 02.10.2024

Филиппо раскритиковал заявления замглавы МИД об отправке войск на Украину

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X назвал безумием заявления министра-делегата по вопросам Европы Бенжамена... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T11:10

2024-10-02T11:10

2024-10-02T11:10

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украина

франция

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эммануэль макрон

флориан филиппо

мишель барнье

патриот

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ПАРИЖ, 2 окт – РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X назвал безумием заявления министра-делегата по вопросам Европы Бенжамена Хаддада о возможной отправке войск на Украину. "Совершенно безумное интервью нового министра "по делам Европы" Бенжамена Хаддада вчера в немецкой газете Berliner Zeitung! Он требует "чтобы Украине разрешили использовать дальнобойные ракеты против России" (даже американские ястребы не заходят так далеко). И он "не исключает отправку французских войск на Украину"!" - написал Филиппо. Лидер "Патриотов" также обратил внимание на то, что эти положения не прозвучали в речи премьера Франции Мишеля Барнье, который представил накануне в парламенте основные направления политики нового правительства. Филиппо призвал выйти из состава НАТО и выбрать мир, а также выдвинуть вотум недоверия правительству. После конференции по поддержке Украины в Париже в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Слова Макрона о возможной отправке войск на Украину подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции. Лидеры французских партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт и в легкомыслии, упрекнув его в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. В то же время агрессивную риторику Макрона поддержали представители прибалтийских государств, а также министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".

https://ria.ru/20240415/ukraina-1940204201.html

https://ria.ru/20240307/makron-1931805493.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, франция, европа, эммануэль макрон, флориан филиппо, мишель барнье, патриот, нато