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Филиппо раскритиковал заявления замглавы МИД об отправке войск на Украину - РИА Новости, 02.10.2024
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11:10 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/frantsija-1975898806.html
Филиппо раскритиковал заявления замглавы МИД об отправке войск на Украину
Филиппо раскритиковал заявления замглавы МИД об отправке войск на Украину - РИА Новости, 02.10.2024
Филиппо раскритиковал заявления замглавы МИД об отправке войск на Украину
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X назвал безумием заявления министра-делегата по вопросам Европы Бенжамена... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T11:10
2024-10-02T11:10
в мире
украина
франция
европа
эммануэль макрон
флориан филиппо
мишель барнье
патриот
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ПАРИЖ, 2 окт – РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X назвал безумием заявления министра-делегата по вопросам Европы Бенжамена Хаддада о возможной отправке войск на Украину. "Совершенно безумное интервью нового министра "по делам Европы" Бенжамена Хаддада вчера в немецкой газете Berliner Zeitung! Он требует "чтобы Украине разрешили использовать дальнобойные ракеты против России" (даже американские ястребы не заходят так далеко). И он "не исключает отправку французских войск на Украину"!" - написал Филиппо. Лидер "Патриотов" также обратил внимание на то, что эти положения не прозвучали в речи премьера Франции Мишеля Барнье, который представил накануне в парламенте основные направления политики нового правительства. Филиппо призвал выйти из состава НАТО и выбрать мир, а также выдвинуть вотум недоверия правительству. После конференции по поддержке Украины в Париже в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Слова Макрона о возможной отправке войск на Украину подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции. Лидеры французских партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт и в легкомыслии, упрекнув его в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. В то же время агрессивную риторику Макрона поддержали представители прибалтийских государств, а также министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
https://ria.ru/20240415/ukraina-1940204201.html
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в мире, украина, франция, европа, эммануэль макрон, флориан филиппо, мишель барнье, патриот, нато
В мире, Украина, Франция, Европа, Эммануэль Макрон, Флориан Филиппо, Мишель Барнье, Патриот, НАТО
Филиппо раскритиковал заявления замглавы МИД об отправке войск на Украину

Филиппо назвал заявление Хаддада о возможной отправке войск на Украину безумием

© AP Photo / Adrienne SurprenantЛидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо
Лидер французской партии Патриоты Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Adrienne Surprenant
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Архивное фото
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ПАРИЖ, 2 окт – РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X назвал безумием заявления министра-делегата по вопросам Европы Бенжамена Хаддада о возможной отправке войск на Украину.
"Совершенно безумное интервью нового министра "по делам Европы" Бенжамена Хаддада вчера в немецкой газете Berliner Zeitung! Он требует "чтобы Украине разрешили использовать дальнобойные ракеты против России" (даже американские ястребы не заходят так далеко). И он "не исключает отправку французских войск на Украину"!" - написал Филиппо.
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Лидер "Патриотов" также обратил внимание на то, что эти положения не прозвучали в речи премьера Франции Мишеля Барнье, который представил накануне в парламенте основные направления политики нового правительства.
Филиппо призвал выйти из состава НАТО и выбрать мир, а также выдвинуть вотум недоверия правительству.
После конференции по поддержке Украины в Париже в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Слова Макрона о возможной отправке войск на Украину подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции. Лидеры французских партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт и в легкомыслии, упрекнув его в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. В то же время агрессивную риторику Макрона поддержали представители прибалтийских государств, а также министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
Даже ядерное оружие. Во Франции пришли в ярость после слов Макрона о России
7 марта, 18:48
 
В миреУкраинаФранцияЕвропаЭммануэль МакронФлориан ФилиппоМишель БарньеПатриотНАТО
 
 
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