https://ria.ru/20241002/forum-1975903143.html

Использование цифровых фининструментов обсудят на форуме "Сделано в России"

Использование цифровых фининструментов обсудят на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 02.10.2024

Использование цифровых фининструментов обсудят на форуме "Сделано в России"

Использование новых цифровых финансовых инструментов обсудят на форуме "Сделано в России" 14 октября, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T11:31

2024-10-02T11:31

2024-10-02T11:31

россия

российский экспортный центр (рэц)

центр международной торговли

экономика

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Использование новых цифровых финансовых инструментов обсудят на форуме "Сделано в России" 14 октября, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ)."Как использование новых цифровых финансовых инструментов может облегчить торговлю России с дружественными странами? Что еще нужно рынку для удобного и качественного ведения внешнеторговой деятельности? Эти и многие другие вопросы обсудят эксперты в рамках дискуссии на площадке международного экспортного форума "Сделано в России", - говорится в сообщении.Организатор форума – Российский экспортный центр.Время и место проведения: 14 октября, 17.30-19.00, зал №3, Центр международной торговли, Москва."На сессии вы узнаете, как взаимодействуют Россия и зарубежные страны на международных цифровых маркетплейсах, а также как привлечь иностранных клиентов и какие трудности возникают у компаний при внедрении цифровых технологий в бизнесе для поддержки ВЭД", - сообщает РЭЦ.Участие в форуме бесплатное. Подробности и регистрация на официальном сайте форума.

https://ria.ru/20241002/sertifikat-1975898252.html

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россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, российский экспортный центр (рэц), центр международной торговли, экономика