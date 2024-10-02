https://ria.ru/20241002/forum-1975903143.html
Использование цифровых фининструментов обсудят на форуме "Сделано в России"
Использование цифровых фининструментов обсудят на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 02.10.2024
Использование цифровых фининструментов обсудят на форуме "Сделано в России"
Использование новых цифровых финансовых инструментов обсудят на форуме "Сделано в России" 14 октября, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T11:31
2024-10-02T11:31
2024-10-02T11:31
россия
российский экспортный центр (рэц)
центр международной торговли
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148088/64/1480886411_0:456:2828:2047_1920x0_80_0_0_ea47fe63d27df0e29913cbf40d279a2f.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Использование новых цифровых финансовых инструментов обсудят на форуме "Сделано в России" 14 октября, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ)."Как использование новых цифровых финансовых инструментов может облегчить торговлю России с дружественными странами? Что еще нужно рынку для удобного и качественного ведения внешнеторговой деятельности? Эти и многие другие вопросы обсудят эксперты в рамках дискуссии на площадке международного экспортного форума "Сделано в России", - говорится в сообщении.Организатор форума – Российский экспортный центр.Время и место проведения: 14 октября, 17.30-19.00, зал №3, Центр международной торговли, Москва."На сессии вы узнаете, как взаимодействуют Россия и зарубежные страны на международных цифровых маркетплейсах, а также как привлечь иностранных клиентов и какие трудности возникают у компаний при внедрении цифровых технологий в бизнесе для поддержки ВЭД", - сообщает РЭЦ.Участие в форуме бесплатное. Подробности и регистрация на официальном сайте форума.
https://ria.ru/20241002/sertifikat-1975898252.html
https://ria.ru/20241001/vstrechi-1975718986.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148088/64/1480886411_44:0:2775:2048_1920x0_80_0_0_69f7b81ea86f798fbf0c672485c6a8a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, российский экспортный центр (рэц), центр международной торговли, экономика
Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), Центр международной торговли, Экономика
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Использование новых цифровых финансовых инструментов обсудят на форуме "Сделано в России" 14 октября, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ).
"Как использование новых цифровых финансовых инструментов может облегчить торговлю России с дружественными странами? Что еще нужно рынку для удобного и качественного ведения внешнеторговой деятельности? Эти и многие другие вопросы обсудят эксперты в рамках дискуссии на площадке международного экспортного форума "Сделано в России", - говорится в сообщении.
Организатор форума – Российский экспортный центр.
Время и место проведения: 14 октября, 17.30-19.00, зал №3, Центр международной торговли
, Москва
.
"На сессии вы узнаете, как взаимодействуют Россия и зарубежные страны на международных цифровых маркетплейсах, а также как привлечь иностранных клиентов и какие трудности возникают у компаний при внедрении цифровых технологий в бизнесе для поддержки ВЭД", - сообщает РЭЦ.
Участие в форуме бесплатное. Подробности и регистрация на официальном сайте форума.