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Использование цифровых фининструментов обсудят на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 02.10.2024
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11:31 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/forum-1975903143.html
Использование цифровых фининструментов обсудят на форуме "Сделано в России"
Использование цифровых фининструментов обсудят на форуме "Сделано в России" - РИА Новости, 02.10.2024
Использование цифровых фининструментов обсудят на форуме "Сделано в России"
Использование новых цифровых финансовых инструментов обсудят на форуме "Сделано в России" 14 октября, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T11:31
2024-10-02T11:31
россия
российский экспортный центр (рэц)
центр международной торговли
экономика
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Использование новых цифровых финансовых инструментов обсудят на форуме "Сделано в России" 14 октября, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ)."Как использование новых цифровых финансовых инструментов может облегчить торговлю России с дружественными странами? Что еще нужно рынку для удобного и качественного ведения внешнеторговой деятельности? Эти и многие другие вопросы обсудят эксперты в рамках дискуссии на площадке международного экспортного форума "Сделано в России", - говорится в сообщении.Организатор форума – Российский экспортный центр.Время и место проведения: 14 октября, 17.30-19.00, зал №3, Центр международной торговли, Москва."На сессии вы узнаете, как взаимодействуют Россия и зарубежные страны на международных цифровых маркетплейсах, а также как привлечь иностранных клиентов и какие трудности возникают у компаний при внедрении цифровых технологий в бизнесе для поддержки ВЭД", - сообщает РЭЦ.Участие в форуме бесплатное. Подробности и регистрация на официальном сайте форума.
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россия, российский экспортный центр (рэц), центр международной торговли, экономика
Россия, Российский экспортный центр (РЭЦ), Центр международной торговли, Экономика

Использование цифровых фининструментов обсудят на форуме "Сделано в России"

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМеждународный форум "Сделано в России"
Международный форум Сделано в России - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Международный форум "Сделано в России"
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Использование новых цифровых финансовых инструментов обсудят на форуме "Сделано в России" 14 октября, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ).
"Как использование новых цифровых финансовых инструментов может облегчить торговлю России с дружественными странами? Что еще нужно рынку для удобного и качественного ведения внешнеторговой деятельности? Эти и многие другие вопросы обсудят эксперты в рамках дискуссии на площадке международного экспортного форума "Сделано в России", - говорится в сообщении.
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Организатор форума – Российский экспортный центр.
Время и место проведения: 14 октября, 17.30-19.00, зал №3, Центр международной торговли, Москва.
"На сессии вы узнаете, как взаимодействуют Россия и зарубежные страны на международных цифровых маркетплейсах, а также как привлечь иностранных клиентов и какие трудности возникают у компаний при внедрении цифровых технологий в бизнесе для поддержки ВЭД", - сообщает РЭЦ.
Участие в форуме бесплатное. Подробности и регистрация на официальном сайте форума.
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