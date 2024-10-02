https://ria.ru/20241002/fonbet-1976037143.html

Татарстанское УФАС возбудило дело на букмекера Fonbet

Татарстанское УФАС возбудило дело на букмекера Fonbet - РИА Новости, 02.10.2024

Татарстанское УФАС возбудило дело на букмекера Fonbet

Управление Федеральной антимонопольной службы по Татарстану возбудило уголовное дело на букмекерскую контору Fonbet за нарушение законодательства о рекламе,... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T20:35

2024-10-02T20:35

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КАЗАНЬ, 2 окт - РИА Новости. Управление Федеральной антимонопольной службы по Татарстану возбудило уголовное дело на букмекерскую контору Fonbet за нарушение законодательства о рекламе, сообщает управление. "Признаки нарушения законодательства в действиях букмекерской конторы установлены на телеканале ТНТ MUSIC в эфире программы "Ясно вижу". Реклама компании была запущена на телевидении в запрещенное законом время", - говорится в сообщении. Татарстанское УФАС уточняет, что реклама игр, основанных на риске и пари, четко регламентирована: требования установлены как к местам ее размещения, так и к содержанию. В частности, показ такой рекламы допустим только в теле- и радиопрограммах с 22.00 до 7.00 часов местного времени. При этом букмекер не может претендовать на более чем 20% времени, выделенного для трансляции. "Программа "Ясно вижу" не только вышла в дневное время, но и активно продвигала рекламу Fonbet во время эфира: логотип букмекера транслировался на экране, а участники телепередачи неоднократно упоминали его в своих разговорах", - отмечается в сообщении. Такое одновременное визуальное, текстовое и звуковое воздействие, по мнению УФАС, вовлекало потребителей рекламы в демонстрируемый на экране сюжет. Сама реклама создавала впечатление, что игры и пари могут стать источником материального благосостояния, акцентируя внимание на возможности выигрыша, преуменьшая при этом степень финансового риска от участия в таких играх. Дело, возбужденное на букмекерскую контору, будет рассматриваться Татарстанским УФАС по признакам нарушения законодательства о рекламе.

https://rsport.ria.ru/20240607/degtyarev-1951297610.html

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уфас, республика татарстан (татарстан), россия