https://ria.ru/20241002/es-1975841577.html

Боррель заявил о готовности ЕС содействовать деэскалации на Ближнем Востоке

Боррель заявил о готовности ЕС содействовать деэскалации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 02.10.2024

Боррель заявил о готовности ЕС содействовать деэскалации на Ближнем Востоке

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о готовности Брюсселя содействовать деэскалации на Ближнем Востоке в контакте со всеми сторонами, чтобы не... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T00:21

2024-10-02T00:21

2024-10-02T00:59

в мире

ближний восток

евросоюз

иран

брюссель

жозеп боррель

обострение ситуации между ираном и израилем

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БРЮССЕЛЬ, 2 окт - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о готовности Брюсселя содействовать деэскалации на Ближнем Востоке в контакте со всеми сторонами, чтобы не допустить нового регионального конфликта после удара Ирана по Израилю."Евросоюз в полной мере остается привержен снижению напряженности, содействию в достижении деэскалации, чтобы не допустить опасного регионального конфликта. С этой целью ЕС находится в контакте со всеми сторонами. Призываем все стороны проявлять сдержанность", - говорится в заявлении Борреля от имени ЕС.Боррель также осудил "атаку Ирана на Израиль", которая, по его мнению, представляет угрозу для региональной безопасности.

https://ria.ru/20241002/iran-1975843198.html

ближний восток

иран

брюссель

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в мире, ближний восток, евросоюз, иран, брюссель, жозеп боррель, обострение ситуации между ираном и израилем