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Боррель заявил о готовности ЕС содействовать деэскалации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 02.10.2024
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00:21 02.10.2024 (обновлено: 00:59 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/es-1975841577.html
Боррель заявил о готовности ЕС содействовать деэскалации на Ближнем Востоке
Боррель заявил о готовности ЕС содействовать деэскалации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 02.10.2024
Боррель заявил о готовности ЕС содействовать деэскалации на Ближнем Востоке
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о готовности Брюсселя содействовать деэскалации на Ближнем Востоке в контакте со всеми сторонами, чтобы не... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T00:21
2024-10-02T00:59
в мире
ближний восток
евросоюз
иран
брюссель
жозеп боррель
обострение ситуации между ираном и израилем
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БРЮССЕЛЬ, 2 окт - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о готовности Брюсселя содействовать деэскалации на Ближнем Востоке в контакте со всеми сторонами, чтобы не допустить нового регионального конфликта после удара Ирана по Израилю."Евросоюз в полной мере остается привержен снижению напряженности, содействию в достижении деэскалации, чтобы не допустить опасного регионального конфликта. С этой целью ЕС находится в контакте со всеми сторонами. Призываем все стороны проявлять сдержанность", - говорится в заявлении Борреля от имени ЕС.Боррель также осудил "атаку Ирана на Израиль", которая, по его мнению, представляет угрозу для региональной безопасности.
https://ria.ru/20241002/iran-1975843198.html
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в мире, ближний восток, евросоюз, иран, брюссель, жозеп боррель, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Ближний Восток, Евросоюз, Иран, Брюссель, Жозеп Боррель, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Боррель заявил о готовности ЕС содействовать деэскалации на Ближнем Востоке

Боррель: ЕС готов оказать содействие деэскалации на Ближнем Востоке

© AP Photo / Jean-Francois BadiasЖозеп Боррель
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Жозеп Боррель . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 2 окт - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о готовности Брюсселя содействовать деэскалации на Ближнем Востоке в контакте со всеми сторонами, чтобы не допустить нового регионального конфликта после удара Ирана по Израилю.
"Евросоюз в полной мере остается привержен снижению напряженности, содействию в достижении деэскалации, чтобы не допустить опасного регионального конфликта. С этой целью ЕС находится в контакте со всеми сторонами. Призываем все стороны проявлять сдержанность", - говорится в заявлении Борреля от имени ЕС.
Боррель также осудил "атаку Ирана на Израиль", которая, по его мнению, представляет угрозу для региональной безопасности.
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В миреБлижний ВостокЕвросоюзИранБрюссельЖозеп БоррельОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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