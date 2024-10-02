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Умер актер из сериала "Добрые времена" Джон Эймос

Умер актер из сериала "Добрые времена" Джон Эймос - РИА Новости, 02.10.2024

Умер актер из сериала "Добрые времена" Джон Эймос

Американский актер Джон Эймос, наиболее известный благодаря роли в сериале "Добрые времена" (1974-1979), скончался в возрасте 84 лет, сообщает телеканал ABC... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T09:57

2024-10-02T09:57

2024-10-02T09:57

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Американский актер Джон Эймос, наиболее известный благодаря роли в сериале "Добрые времена" (1974-1979), скончался в возрасте 84 лет, сообщает телеканал ABC News. "Джон Эймос, актер, наиболее известный благодаря роли главы семьи Джеймса Эванса в ситкоме "Добрые времена", умер.... Ему было 84 года", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на его рекламного агента. Отмечается, что актер умер 21 августа в Лос-Анджелесе естественной смертью. Эймос также был номинирован на премию "Эмми" за роль в сериале "Корни" (1977).

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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