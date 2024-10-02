Рейтинг@Mail.ru
Умер актер из сериала "Добрые времена" Джон Эймос - РИА Новости, 02.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:57 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/ejmos-1975883666.html
Умер актер из сериала "Добрые времена" Джон Эймос
Умер актер из сериала "Добрые времена" Джон Эймос - РИА Новости, 02.10.2024
Умер актер из сериала "Добрые времена" Джон Эймос
Американский актер Джон Эймос, наиболее известный благодаря роли в сериале "Добрые времена" (1974-1979), скончался в возрасте 84 лет, сообщает телеканал ABC... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T09:57
2024-10-02T09:57
лос-анджелес
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975883288_0:123:2777:1685_1920x0_80_0_0_718ee582aedcd44ab526cd39712e9d0b.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Американский актер Джон Эймос, наиболее известный благодаря роли в сериале "Добрые времена" (1974-1979), скончался в возрасте 84 лет, сообщает телеканал ABC News. "Джон Эймос, актер, наиболее известный благодаря роли главы семьи Джеймса Эванса в ситкоме "Добрые времена", умер.... Ему было 84 года", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на его рекламного агента. Отмечается, что актер умер 21 августа в Лос-Анджелесе естественной смертью. Эймос также был номинирован на премию "Эмми" за роль в сериале "Корни" (1977).
лос-анджелес
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1975883288_11:0:2742:2048_1920x0_80_0_0_1fd8db5bdb8a230ee215715b539e665a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
лос-анджелес, в мире
Лос-Анджелес, В мире
Умер актер из сериала "Добрые времена" Джон Эймос

Актер из сериала "Добрые времена" Джон Эймос умер в возрасте 84 лет

© AP Photo / Nick UtАмериканский актер Джон Эймос
Американский актер Джон Эймос - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Nick Ut
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Американский актер Джон Эймос, наиболее известный благодаря роли в сериале "Добрые времена" (1974-1979), скончался в возрасте 84 лет, сообщает телеканал ABC News.
"Джон Эймос, актер, наиболее известный благодаря роли главы семьи Джеймса Эванса в ситкоме "Добрые времена", умер.... Ему было 84 года", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на его рекламного агента.
Отмечается, что актер умер 21 августа в Лос-Анджелесе естественной смертью. Эймос также был номинирован на премию "Эмми" за роль в сериале "Корни" (1977).
 
Лос-АнджелесВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала