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Умер актер из сериала "Добрые времена" Джон Эймос
Умер актер из сериала "Добрые времена" Джон Эймос - РИА Новости, 02.10.2024
Умер актер из сериала "Добрые времена" Джон Эймос
Американский актер Джон Эймос, наиболее известный благодаря роли в сериале "Добрые времена" (1974-1979), скончался в возрасте 84 лет, сообщает телеканал ABC... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T09:57
2024-10-02T09:57
2024-10-02T09:57
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Американский актер Джон Эймос, наиболее известный благодаря роли в сериале "Добрые времена" (1974-1979), скончался в возрасте 84 лет, сообщает телеканал ABC News. "Джон Эймос, актер, наиболее известный благодаря роли главы семьи Джеймса Эванса в ситкоме "Добрые времена", умер.... Ему было 84 года", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на его рекламного агента. Отмечается, что актер умер 21 августа в Лос-Анджелесе естественной смертью. Эймос также был номинирован на премию "Эмми" за роль в сериале "Корни" (1977).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лос-анджелес, в мире
Умер актер из сериала "Добрые времена" Джон Эймос
Актер из сериала "Добрые времена" Джон Эймос умер в возрасте 84 лет