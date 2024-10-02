https://ria.ru/20241002/dzerzhinsk-1976043781.html
При обстреле Дзержинска пострадал мирный житель
При обстреле Дзержинска пострадал мирный житель - РИА Новости, 02.10.2024
При обстреле Дзержинска пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения в результате обстрела Дзержинска в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T21:33
2024-10-02T21:33
2024-10-02T21:33
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
торецк
иван приходько
стирол
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ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела Дзержинска в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель города Дзержинска городского округа Горловка", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале. Дзержинск (В 2016 году украинские власти переименовали в Торецк) расположен в 10 километрах к северо-западу от Горловки в ДНР. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240930/obstrel-1975613838.html
горловка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, горловка, донецкая народная республика, торецк, иван приходько, стирол
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При обстреле Дзержинска пострадал мирный житель
Мэр Приходько: при обстреле Дзержинска со стороны ВСУ пострадал мирный житель