https://ria.ru/20241002/dzerzhinsk-1976043781.html

При обстреле Дзержинска пострадал мирный житель

При обстреле Дзержинска пострадал мирный житель - РИА Новости, 02.10.2024

При обстреле Дзержинска пострадал мирный житель

Мирный житель получил ранения в результате обстрела Дзержинска в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T21:33

2024-10-02T21:33

2024-10-02T21:33

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

торецк

иван приходько

стирол

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ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела Дзержинска в ДНР со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель города Дзержинска городского округа Горловка", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале. Дзержинск (В 2016 году украинские власти переименовали в Торецк) расположен в 10 километрах к северо-западу от Горловки в ДНР. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240930/obstrel-1975613838.html

горловка

донецкая народная республика

торецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, донецкая народная республика, торецк, иван приходько, стирол