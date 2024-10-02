https://ria.ru/20241002/dzerzhinsk-1975891057.html

В Дзержинске при обстреле пострадала женщина

В Дзержинске при обстреле пострадала женщина - РИА Новости, 02.10.2024

В Дзержинске при обстреле пострадала женщина

Мирная жительница получила ранение в городе Дзержинске городского округа Горловка в результате его обстрела украинскими войсками, сообщил в среду мэр Горловки... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T10:31

2024-10-02T10:31

2024-10-02T10:31

горловка

донецк

донецкая народная республика

иван приходько

происшествия

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ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в городе Дзержинске городского округа Горловка в результате его обстрела украинскими войсками, сообщил в среду мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранена мирная жительница города Дзержинска городского округа Горловка", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240930/obstrel-1975613838.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия