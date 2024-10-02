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В Дзержинске при обстреле пострадала женщина - РИА Новости, 02.10.2024
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10:31 02.10.2024
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В Дзержинске при обстреле пострадала женщина
В Дзержинске при обстреле пострадала женщина - РИА Новости, 02.10.2024
В Дзержинске при обстреле пострадала женщина
Мирная жительница получила ранение в городе Дзержинске городского округа Горловка в результате его обстрела украинскими войсками, сообщил в среду мэр Горловки... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T10:31
2024-10-02T10:31
горловка
донецк
донецкая народная республика
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в городе Дзержинске городского округа Горловка в результате его обстрела украинскими войсками, сообщил в среду мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранена мирная жительница города Дзержинска городского округа Горловка", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240930/obstrel-1975613838.html
горловка
донецк
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горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия
Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Происшествия
В Дзержинске при обстреле пострадала женщина

Мэр Приходько: в Дзержинске при обстреле пострадала мирная жительница

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в городе Дзержинске городского округа Горловка в результате его обстрела украинскими войсками, сообщил в среду мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале.
"Вследствие украинской вооруженной агрессии ранена мирная жительница города Дзержинска городского округа Горловка", - написал Приходько.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Число пострадавших при обстреле ВСУ Дзержинска возросло до двух
30 сентября, 21:13
 
ГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоПроисшествия
 
 
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