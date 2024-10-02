https://ria.ru/20241002/dzerzhinsk-1975891057.html
В Дзержинске при обстреле пострадала женщина
В Дзержинске при обстреле пострадала женщина - РИА Новости, 02.10.2024
В Дзержинске при обстреле пострадала женщина
Мирная жительница получила ранение в городе Дзержинске городского округа Горловка в результате его обстрела украинскими войсками, сообщил в среду мэр Горловки... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T10:31
2024-10-02T10:31
2024-10-02T10:31
горловка
донецк
донецкая народная республика
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Мирная жительница получила ранение в городе Дзержинске городского округа Горловка в результате его обстрела украинскими войсками, сообщил в среду мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие украинской вооруженной агрессии ранена мирная жительница города Дзержинска городского округа Горловка", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240930/obstrel-1975613838.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецк, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия
Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Происшествия
В Дзержинске при обстреле пострадала женщина
Мэр Приходько: в Дзержинске при обстреле пострадала мирная жительница