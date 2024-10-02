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Аналитик раскрыл, что стоит за прогнозами о долларе по 150 рублей - РИА Новости, 02.10.2024
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02:15 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/dollar-1975838548.html
Аналитик раскрыл, что стоит за прогнозами о долларе по 150 рублей
Аналитик раскрыл, что стоит за прогнозами о долларе по 150 рублей - РИА Новости, 02.10.2024
Аналитик раскрыл, что стоит за прогнозами о долларе по 150 рублей
Оценки идеального для экономики России курса в рамках 150-160 рублей за доллар весьма сомнительны — вряд ли это целесообразно и необходимо в настоящее время,... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T02:15
2024-10-02T02:15
экономика
россия
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Оценки идеального для экономики России курса в рамках 150-160 рублей за доллар весьма сомнительны — вряд ли это целесообразно и необходимо в настоящее время, рассказал в интервью агентству "Прайм" главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.Действительно, финансовые власти ожидают ослабления рубля, но вовсе не такими темпами. По оценке Минэкономразвития, доллар будет стоить 100 рублей лишь в июле 2026 года. Чрезмерно слабый рубль ускорил бы инфляцию, которую Центробанк как раз стремится обуздать с помощью жесткой денежно-кредитной политики.Калманович напомнил, что подобные прогнозы нередко носят спекулятивный характер. Кроме того, многое определяет горизонт прогнозирования."Если он пять лет, то, конечно, шансы увидеть 150 рублей за доллар гораздо выше, чем если берем отсечку до конца года. Но и тогда эти шансы не такие высокие, вероятность не 40-50%, а какие-то единицы процентов", — заключил он.
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экономика, россия, доллар
Экономика, Россия, Доллар
Аналитик раскрыл, что стоит за прогнозами о долларе по 150 рублей

Аналитик Калманович: прогнозы о долларе по 150 рублей носят характер спекуляций

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкДоллары США
Доллары США - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Оценки идеального для экономики России курса в рамках 150-160 рублей за доллар весьма сомнительны — вряд ли это целесообразно и необходимо в настоящее время, рассказал в интервью агентству "Прайм" главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.
Действительно, финансовые власти ожидают ослабления рубля, но вовсе не такими темпами. По оценке Минэкономразвития, доллар будет стоить 100 рублей лишь в июле 2026 года. Чрезмерно слабый рубль ускорил бы инфляцию, которую Центробанк как раз стремится обуздать с помощью жесткой денежно-кредитной политики.
Калманович напомнил, что подобные прогнозы нередко носят спекулятивный характер. Кроме того, многое определяет горизонт прогнозирования.
"Если он пять лет, то, конечно, шансы увидеть 150 рублей за доллар гораздо выше, чем если берем отсечку до конца года. Но и тогда эти шансы не такие высокие, вероятность не 40-50%, а какие-то единицы процентов", — заключил он.
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