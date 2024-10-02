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Украинские войска за сутки 20 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 20 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 02.10.2024
Украинские войска за сутки 20 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 20 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 63 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T01:24
2024-10-02T01:24
2024-10-02T01:31
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ДОНЕЦК, 2 окт - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 20 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 63 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Двадцать фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) зафиксированы представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Один обстрел - на донецком направлении. Девятнадцать обстрелов - на горловском направлении", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Отмечается, что всего было выпущено 63 боеприпаса. По данным представительства, пострадали два мирных жителя. В предыдущие сутки было зафиксировано 29 обстрелов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, украина, сцкк
Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские войска за сутки 20 раз обстреляли ДНР
СЦКК: ВСУ за сутки выпустили 63 боеприпаса по ДНР