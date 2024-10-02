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Володин призвал "Новых людей" поддержать запрет пропаганды чайлдфри - РИА Новости, 03.10.2024
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19:05 02.10.2024 (обновлено: 00:33 03.10.2024)
https://ria.ru/20241002/deputaty-1976021518.html
Володин призвал "Новых людей" поддержать запрет пропаганды чайлдфри
Володин призвал "Новых людей" поддержать запрет пропаганды чайлдфри - РИА Новости, 03.10.2024
Володин призвал "Новых людей" поддержать запрет пропаганды чайлдфри
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания призвал депутатов фракции "Новые люди" поддержать инициативу о запрете пропаганды чайлдфри. РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-02T19:05
2024-10-03T00:33
общество
здоровье - общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания призвал депутатов фракции "Новые люди" поддержать инициативу о запрете пропаганды чайлдфри."Когда мы говорили о вопросах материнства, детства, вот (первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна) Лантратова нам как раз показывала всё то, что распространяется в интернете. Там целое движение в Соединенных Штатах Америки существует, которые продвигают идеологию запрета на деторождение... Но, насколько я знаю, "Новые люди" не поддерживают предложение, которое депутаты вместе с сайтом федерации выработали, о запрете пропаганды деторождения", — сказал Володин.Он обратил внимание депутатов от фракции "Новые люди", что законопроект о запрете пропаганды чайлдфри в России достоин поддержки. "Потому что вдумайтесь только, кто может быть против закона, где мы выступаем с позиции запрета пропаганды отказа от деторождения", — отметил Володин.Спикер также призвал сделать все, чтобы люди в России вели здоровый образ жизни."Уважаемые коллеги, наверное, ни у кого нет сомнения, что мы должны сделать всё для того, чтобы человек вёл здоровый образ жизни", - сказал он.Володин добавил, что в вопросе здорового образа жизни предложение фракции "Новые люди" об ограничении продажи никотинсодержащей продукции для родившихся после 31 декабря 2009 года заслуживает внимания."Но когда мы говорим о запрете, надо параллельно продумывать, вот если есть такая инициатива, чтобы не было пропаганды", — отметил Володин. По его словам, в гаджетах сейчас большое количество "соблазнов" для несовершеннолетних. Володин отметил, что там, где идёт пропаганда курения, там и сигареты, и разного рода субкультуры, которые могут привести к трагическим вещам.
https://ria.ru/20240930/volodin-1975611638.html
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Володин о важности законопроекта о запрете пропаганды бездетности
"Если бы была такая пропаганда раньше, здесь не было бы многих" Володин объяснил, почему важен законопроект о запрете пропаганды бездетности.
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общество, здоровье - общество, россия, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин призвал "Новых людей" поддержать запрет пропаганды чайлдфри

Володин призвал "Новых людей" поддержать запрет пропаганды чайлдфри в России

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания призвал депутатов фракции "Новые люди" поддержать инициативу о запрете пропаганды чайлдфри.
"Когда мы говорили о вопросах материнства, детства, вот (первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна) Лантратова нам как раз показывала всё то, что распространяется в интернете. Там целое движение в Соединенных Штатах Америки существует, которые продвигают идеологию запрета на деторождение... Но, насколько я знаю, "Новые люди" не поддерживают предложение, которое депутаты вместе с сайтом федерации выработали, о запрете пропаганды деторождения", — сказал Володин.
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Он обратил внимание депутатов от фракции "Новые люди", что законопроект о запрете пропаганды чайлдфри в России достоин поддержки.
«
"Потому что вдумайтесь только, кто может быть против закона, где мы выступаем с позиции запрета пропаганды отказа от деторождения", — отметил Володин.
Спикер также призвал сделать все, чтобы люди в России вели здоровый образ жизни.
"Уважаемые коллеги, наверное, ни у кого нет сомнения, что мы должны сделать всё для того, чтобы человек вёл здоровый образ жизни", - сказал он.
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Володин добавил, что в вопросе здорового образа жизни предложение фракции "Новые люди" об ограничении продажи никотинсодержащей продукции для родившихся после 31 декабря 2009 года заслуживает внимания.
"Но когда мы говорим о запрете, надо параллельно продумывать, вот если есть такая инициатива, чтобы не было пропаганды", — отметил Володин.
По его словам, в гаджетах сейчас большое количество "соблазнов" для несовершеннолетних. Володин отметил, что там, где идёт пропаганда курения, там и сигареты, и разного рода субкультуры, которые могут привести к трагическим вещам.
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