https://ria.ru/20241002/deputaty-1976021518.html

Володин призвал "Новых людей" поддержать запрет пропаганды чайлдфри

Володин призвал "Новых людей" поддержать запрет пропаганды чайлдфри - РИА Новости, 03.10.2024

Володин призвал "Новых людей" поддержать запрет пропаганды чайлдфри

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания призвал депутатов фракции "Новые люди" поддержать инициативу о запрете пропаганды чайлдфри. РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-02T19:05

2024-10-02T19:05

2024-10-03T00:33

общество

здоровье - общество

россия

вячеслав володин

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/02/1976021496_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d2880d3443fdae783d61c6405f859585.jpg

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания призвал депутатов фракции "Новые люди" поддержать инициативу о запрете пропаганды чайлдфри."Когда мы говорили о вопросах материнства, детства, вот (первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна) Лантратова нам как раз показывала всё то, что распространяется в интернете. Там целое движение в Соединенных Штатах Америки существует, которые продвигают идеологию запрета на деторождение... Но, насколько я знаю, "Новые люди" не поддерживают предложение, которое депутаты вместе с сайтом федерации выработали, о запрете пропаганды деторождения", — сказал Володин.Он обратил внимание депутатов от фракции "Новые люди", что законопроект о запрете пропаганды чайлдфри в России достоин поддержки. "Потому что вдумайтесь только, кто может быть против закона, где мы выступаем с позиции запрета пропаганды отказа от деторождения", — отметил Володин.Спикер также призвал сделать все, чтобы люди в России вели здоровый образ жизни."Уважаемые коллеги, наверное, ни у кого нет сомнения, что мы должны сделать всё для того, чтобы человек вёл здоровый образ жизни", - сказал он.Володин добавил, что в вопросе здорового образа жизни предложение фракции "Новые люди" об ограничении продажи никотинсодержащей продукции для родившихся после 31 декабря 2009 года заслуживает внимания."Но когда мы говорим о запрете, надо параллельно продумывать, вот если есть такая инициатива, чтобы не было пропаганды", — отметил Володин. По его словам, в гаджетах сейчас большое количество "соблазнов" для несовершеннолетних. Володин отметил, что там, где идёт пропаганда курения, там и сигареты, и разного рода субкультуры, которые могут привести к трагическим вещам.

https://ria.ru/20240930/volodin-1975611638.html

https://ria.ru/20240919/diety-1973543752.html

https://ria.ru/20240617/pulmonolog-1953304971.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Володин о важности законопроекта о запрете пропаганды бездетности "Если бы была такая пропаганда раньше, здесь не было бы многих" Володин объяснил, почему важен законопроект о запрете пропаганды бездетности. 2024-10-02T19:05 true PT1M07S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, здоровье - общество, россия, вячеслав володин, госдума рф