https://ria.ru/20241002/deportatsiya-1975856039.html

В Россию впервые депортировали разыскиваемых из Танзании и Никарагуа

В Россию впервые депортировали разыскиваемых из Танзании и Никарагуа - РИА Новости, 02.10.2024

В Россию впервые депортировали разыскиваемых из Танзании и Никарагуа

В Россию в прошлом году впервые депортировали разыскиваемых из Танзании и Никарагуа, а также экстрадировали из Бразилии, продолжается сотрудничество по линии... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T04:56

2024-10-02T04:56

2024-10-02T04:56

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. В Россию в прошлом году впервые депортировали разыскиваемых из Танзании и Никарагуа, а также экстрадировали из Бразилии, продолжается сотрудничество по линии международного розыска лиц со странами Европы и Северной Америки, рассказал в интервью РИА Новости начальник Национального центра бюро (НЦБ) Интерпола МВД России Валерий Калачев. "На сегодняшний день передача разыскиваемых за совершение тяжких и особо тяжких преступлений осуществляется в том числе из таких стран как: Таиланд, Камбоджа, Египет, ОАЭ и Бразилия. В минувшем году впервые состоялись депортации из Танзании и Никарагуа, а также экстрадиция из Бразилии", - сказал Калачев. По его словам, продолжается сотрудничество по линии международного розыска лиц со странами Европы и Северной Америки. Представители правоохранительных органов США передали российским сотрудникам троих разыскиваемых, которые впоследствии были доставлены в РФ, уточнил глава НЦБ МВД. "Передача лиц была организована на нейтральных территориях. Кроме того, состоялись экстрадиции из Греции, Черногории и Сербии", - добавил Калачев.

https://ria.ru/20240828/rossija-1969062252.html

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в мире, здоровье - общество, россия, танзания, никарагуа, интерпол