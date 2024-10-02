https://ria.ru/20241002/delegatsiya-1975852462.html

Российская делегация во главе с Чернышенко вернулась в Москву

Российская делегация во главе с Чернышенко вернулась в Москву - РИА Новости, 02.10.2024

Российская делегация во главе с Чернышенко вернулась в Москву

Самолет российской делегации во главе с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко, который летел в Катар, но приземлился в Минеральных водах из-за закрытия... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T03:42

2024-10-02T03:42

2024-10-02T03:47

москва

россия

катар

дмитрий чернышенко

михаил дегтярев

минеральные воды

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Самолет российской делегации во главе с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко, который летел в Катар, но приземлился в Минеральных водах из-за закрытия воздушного пространства Ирана, прибыл в Москву, передает корреспондент РИА Новости.Борт вылетел из Минеральных Вод около 1.40 мск.Специальный борт, на котором находятся зампред правительства, министр спорта Михаил Дегтярев, замминистра экономического развития Максим Колесников и другие члены делегации, вылетел из Москвы около 19.00 мск 1 октября. Прилет в столицу Катара - Доху - ожидался ориентировочно в 00.30 мск. Однако борт развернулся и сел в Минеральных водах в связи с закрытием воздушного пространства Ирана.Ранее пресс-служба Чернышенко сообщила, что вице-премьер РФ 2-3 октября будет в Катаре и примет участие в саммите "Диалог по сотрудничеству в Азии". Также у зампреда правительства были запланированы двусторонние встречи.

https://ria.ru/20241002/reys-1975840419.html

https://ria.ru/20241001/rejs-1975833808.html

москва

россия

катар

минеральные воды

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