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Российская делегация во главе с Чернышенко вернулась в Москву - РИА Новости, 02.10.2024
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03:42 02.10.2024 (обновлено: 03:47 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/delegatsiya-1975852462.html
Российская делегация во главе с Чернышенко вернулась в Москву
Российская делегация во главе с Чернышенко вернулась в Москву - РИА Новости, 02.10.2024
Российская делегация во главе с Чернышенко вернулась в Москву
Самолет российской делегации во главе с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко, который летел в Катар, но приземлился в Минеральных водах из-за закрытия... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T03:42
2024-10-02T03:47
москва
россия
катар
дмитрий чернышенко
михаил дегтярев
минеральные воды
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Самолет российской делегации во главе с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко, который летел в Катар, но приземлился в Минеральных водах из-за закрытия воздушного пространства Ирана, прибыл в Москву, передает корреспондент РИА Новости.Борт вылетел из Минеральных Вод около 1.40 мск.Специальный борт, на котором находятся зампред правительства, министр спорта Михаил Дегтярев, замминистра экономического развития Максим Колесников и другие члены делегации, вылетел из Москвы около 19.00 мск 1 октября. Прилет в столицу Катара - Доху - ожидался ориентировочно в 00.30 мск. Однако борт развернулся и сел в Минеральных водах в связи с закрытием воздушного пространства Ирана.Ранее пресс-служба Чернышенко сообщила, что вице-премьер РФ 2-3 октября будет в Катаре и примет участие в саммите "Диалог по сотрудничеству в Азии". Также у зампреда правительства были запланированы двусторонние встречи.
https://ria.ru/20241002/reys-1975840419.html
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москва
россия
катар
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москва, россия, катар, дмитрий чернышенко, михаил дегтярев, минеральные воды
Москва, Россия, Катар, Дмитрий Чернышенко, Михаил Дегтярев, Минеральные Воды
Российская делегация во главе с Чернышенко вернулась в Москву

Российская делегация во главе с Чернышенко, летевшая в Катар, вернулась в Москву

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Самолет российской делегации во главе с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко, который летел в Катар, но приземлился в Минеральных водах из-за закрытия воздушного пространства Ирана, прибыл в Москву, передает корреспондент РИА Новости.
Борт вылетел из Минеральных Вод около 1.40 мск.
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Специальный борт, на котором находятся зампред правительства, министр спорта Михаил Дегтярев, замминистра экономического развития Максим Колесников и другие члены делегации, вылетел из Москвы около 19.00 мск 1 октября. Прилет в столицу Катара - Доху - ожидался ориентировочно в 00.30 мск. Однако борт развернулся и сел в Минеральных водах в связи с закрытием воздушного пространства Ирана.
Ранее пресс-служба Чернышенко сообщила, что вице-премьер РФ 2-3 октября будет в Катаре и примет участие в саммите "Диалог по сотрудничеству в Азии". Также у зампреда правительства были запланированы двусторонние встречи.
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МоскваРоссияКатарДмитрий ЧернышенкоМихаил ДегтяревМинеральные Воды
 
 
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