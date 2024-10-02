https://ria.ru/20241002/debaty-1975959273.html
Опрос: дебаты кандидатов в вице-президенты США не выявили победителя
Опрос: дебаты кандидатов в вице-президенты США не выявили победителя - РИА Новости, 02.10.2024
Опрос: дебаты кандидатов в вице-президенты США не выявили победителя
Дебаты кандидатов в вице-президенты США не выявили явного победителя - республиканец Джей-Ди Вэнс обогнал своего соперника от демократов Тима Уолца, но в рамках РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T16:25
2024-10-02T16:25
2024-10-02T16:25
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Дебаты кандидатов в вице-президенты США не выявили явного победителя - республиканец Джей-Ди Вэнс обогнал своего соперника от демократов Тима Уолца, но в рамках погрешности, следует из опросов, проведенных американскими телеканалами.Согласно результатам опроса телеканала CNN, 51% респондентов назвали победителем на дебатах Вэнса, а 49% - Уолца. При этом 37% опрошенных уверены, что Уолц лучше справился с защитой кандидата в президенты от своей партии, в то время как подобного мнения о выступлении Вэнса придерживаются 33%. Из опроса также следует, что только 1% респондентов поменяли свое мнение относительного того, кого им стоит поддержать на предстоящих президентских выборах.Опрос CNN проводился 1 октября среди 574 зарегистрированных избирателей, которые смотрели дебаты. Погрешность составляет 5,3 процентных пункта.Похожие результаты показал и опрос телеканала CBS News: по мнению 42% опрошенных, на дебатах победил республиканец, в то время как 41% респондентов присудил победу демократу. Оставшиеся 17% опрошенных не смогли дать однозначную оценку.Опрос CBS News проводился 1 октября среди 1630 вероятных избирателей, которые смотрели дебаты. Погрешность составляет 2,7 процентных пункта.Дебаты между Вэнсом и Уолцем проходили на телеканале CBS. Ведущие спрашивали у политиков про ближневосточный конфликт в свете атаки Ирана против Израиля, интересовались аспектами программы внутренней политики кандидатов, в частности, экономикой и вопросом абортов, но за 1,5 часа дебатов времени для Украины так и не нашлось. Оба кандидата также не упомянули Киев в своих выступлениях. Кандидаты при этом упоминали российского президента Владимира Путина.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241002/ssha-1975882877.html
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в мире, сша, иран, израиль, тим уолц, владимир путин, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Иран, Израиль, Тим Уолц, Владимир Путин, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
Опрос: дебаты кандидатов в вице-президенты США не выявили победителя
CNN: дебаты кандидатов в вице-президенты США не выявили явного победителя
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Дебаты кандидатов в вице-президенты США не выявили явного победителя - республиканец Джей-Ди Вэнс обогнал своего соперника от демократов Тима Уолца, но в рамках погрешности, следует из опросов, проведенных американскими телеканалами.
Согласно результатам опроса телеканала CNN
, 51% респондентов назвали победителем на дебатах Вэнса, а 49% - Уолца. При этом 37% опрошенных уверены, что Уолц лучше справился с защитой кандидата в президенты от своей партии, в то время как подобного мнения о выступлении Вэнса придерживаются 33%. Из опроса также следует, что только 1% респондентов поменяли свое мнение относительного того, кого им стоит поддержать на предстоящих президентских выборах.
Опрос CNN проводился 1 октября среди 574 зарегистрированных избирателей, которые смотрели дебаты. Погрешность составляет 5,3 процентных пункта.
Похожие результаты показал и опрос телеканала CBS News
: по мнению 42% опрошенных, на дебатах победил республиканец, в то время как 41% респондентов присудил победу демократу. Оставшиеся 17% опрошенных не смогли дать однозначную оценку.
Опрос CBS News проводился 1 октября среди 1630 вероятных избирателей, которые смотрели дебаты. Погрешность составляет 2,7 процентных пункта.
Дебаты между Вэнсом и Уолцем проходили на телеканале CBS. Ведущие спрашивали у политиков про ближневосточный конфликт в свете атаки Ирана против Израиля, интересовались аспектами программы внутренней политики кандидатов, в частности, экономикой и вопросом абортов, но за 1,5 часа дебатов времени для Украины так и не нашлось. Оба кандидата также не упомянули Киев в своих выступлениях. Кандидаты при этом упоминали российского президента Владимира Путина.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.