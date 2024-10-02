https://ria.ru/20241002/dagestan-1976054520.html

В Дагестане подросток за рулем сбил мужчину и его 12-летнюю дочь

В Дагестане подросток за рулем сбил мужчину и его 12-летнюю дочь - РИА Новости, 02.10.2024

В Дагестане подросток за рулем сбил мужчину и его 12-летнюю дочь

Несовершеннолетний житель Дагестана за рулем легкового автомобиля сбил 44-летнего мужчину и его 12-летнюю дочь, отец скончался, девочка в критическом состоянии, РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T23:11

2024-10-02T23:11

2024-10-02T23:11

происшествия

россия

хасавюртовский район

хасавюрт

следственный комитет россии (ск рф)

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МАХАЧКАЛА, 2 окт - РИА Новости. Несовершеннолетний житель Дагестана за рулем легкового автомобиля сбил 44-летнего мужчину и его 12-летнюю дочь, отец скончался, девочка в критическом состоянии, сообщили в пресс-службе МВД республики. ДТП произошло в среду около 19.00 мск на федеральной автодороге "Кавказ" в Хасавюртовском районе Дагестана. "Семнадцатилетний местный житель, не имеющий водительских прав в силу возраста, находясь за рулем ВАЗ-21140, совершил наезд на двух пешеходов – 44-летнего мужчину и его 12-летнюю дочь. В результате ДТП пешеходы были доставлены в центральную городскую больницу Хасавюрта, где в последующем мужчина скончался… Состояние ребенка критическое", – говорится в сообщении. Пресс-служба следственного управления СК РФ по Дагестану сообщает, что против 17-летнего водителя возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека; совершенное лицом, не имеющим права управления транспортным средством).

https://ria.ru/20241001/dagestan-1975822088.html

россия

хасавюртовский район

хасавюрт

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происшествия, россия, хасавюртовский район, хасавюрт, следственный комитет россии (ск рф)