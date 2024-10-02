https://ria.ru/20241002/dagestan-1976054520.html
В Дагестане подросток за рулем сбил мужчину и его 12-летнюю дочь
В Дагестане подросток за рулем сбил мужчину и его 12-летнюю дочь - РИА Новости, 02.10.2024
В Дагестане подросток за рулем сбил мужчину и его 12-летнюю дочь
Несовершеннолетний житель Дагестана за рулем легкового автомобиля сбил 44-летнего мужчину и его 12-летнюю дочь, отец скончался, девочка в критическом состоянии, РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T23:11
2024-10-02T23:11
2024-10-02T23:11
происшествия
россия
хасавюртовский район
хасавюрт
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/26/1532682621_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_6e2e117b3f60e6036b0afacd3e3abfe4.jpg
МАХАЧКАЛА, 2 окт - РИА Новости. Несовершеннолетний житель Дагестана за рулем легкового автомобиля сбил 44-летнего мужчину и его 12-летнюю дочь, отец скончался, девочка в критическом состоянии, сообщили в пресс-службе МВД республики. ДТП произошло в среду около 19.00 мск на федеральной автодороге "Кавказ" в Хасавюртовском районе Дагестана. "Семнадцатилетний местный житель, не имеющий водительских прав в силу возраста, находясь за рулем ВАЗ-21140, совершил наезд на двух пешеходов – 44-летнего мужчину и его 12-летнюю дочь. В результате ДТП пешеходы были доставлены в центральную городскую больницу Хасавюрта, где в последующем мужчина скончался… Состояние ребенка критическое", – говорится в сообщении. Пресс-служба следственного управления СК РФ по Дагестану сообщает, что против 17-летнего водителя возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека; совершенное лицом, не имеющим права управления транспортным средством).
https://ria.ru/20241001/dagestan-1975822088.html
россия
хасавюртовский район
хасавюрт
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/26/1532682621_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_f1a46b07d59cdbdac11fc9bdc3bf5a4c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, хасавюртовский район, хасавюрт, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Хасавюртовский район, Хасавюрт, Следственный комитет России (СК РФ)
В Дагестане подросток за рулем сбил мужчину и его 12-летнюю дочь
Несовершеннолетний житель Дагестана сбил 44-летнего мужчину и его 12-летнюю дочь