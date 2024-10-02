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В Чите суд признал виновными 12 человек в диверсиях и подготовке теракта - РИА Новости, 02.10.2024
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07:36 02.10.2024 (обновлено: 10:46 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/chita-1975863634.html
В Чите суд признал виновными 12 человек в диверсиях и подготовке теракта
В Чите суд признал виновными 12 человек в диверсиях и подготовке теракта - РИА Новости, 02.10.2024
В Чите суд признал виновными 12 человек в диверсиях и подготовке теракта
Второй Восточный окружной военный суд в Чите признал виновными 12 членов преступной группы в диверсиях в Москве и Красноярском крае и подготовке... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T07:36
2024-10-02T10:46
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ЧИТА, 2 окт — РИА Новости. Второй Восточный окружной военный суд в Чите признал виновными 12 членов преступной группы в диверсиях в Москве и Красноярском крае и подготовке террористического акта в военной части Приморского края, сообщили в Telegram-канале суда."Члены преступной группы Бегоян, Шехтер, Нижегородов, Елизаров, Туртугешев, Кусонец, Игамбердиев, Кириллов, Зельцев, Демешов, Нематуллоев и Волобуев, в разных вариантах состава ее участников, при пособничестве Нифонтова, в период с декабря 2022 года по январь 2023 года, руководствуясь корыстными мотивами, совершили 13 диверсий", — отметили в инстанции. Злоумышленники совершили преступления на стратегических объектах транспортной инфраструктуры, транспортных средствах и объектах жизнеобеспечения населения в Москве и Красноярском краеТакже они готовились осуществить теракт, планируя поджечь многоцелевые истребители в одной из воинских частей Приморского края.По данным суда, объектами диверсий стали локомотив и шкафы энергоснабжения, предназначенные для безопасного и бесперебойного движения поездов, а также трансформаторные подстанции, необходимые для энергообеспечения мирных жителей и социально значимых объектов, в том числе медицинских учреждений, школ и детских садов. Как уточняется, преступную группу из 12 человек организовал неизвестный. Ее создали подрыва экономической безопасности и обороноспособности России, дестабилизации деятельности органов власти и воздействия на принятие ими решения о прекращении спецоперации. Суд назначил наказания участникам группы от 8,5 до 23 лет лишения свободы с отбыванием срока в тюрьме и колониях строго режима. Пособник получил четыре года лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.
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происшествия, москва, красноярский край, чита
Происшествия, Москва, Красноярский край, Чита
В Чите суд признал виновными 12 человек в диверсиях и подготовке теракта

В Чите 12 диверсантов приговорили к тюремным срокам

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
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ЧИТА, 2 окт — РИА Новости. Второй Восточный окружной военный суд в Чите признал виновными 12 членов преступной группы в диверсиях в Москве и Красноярском крае и подготовке террористического акта в военной части Приморского края, сообщили в Telegram-канале суда.
«
"Члены преступной группы Бегоян, Шехтер, Нижегородов, Елизаров, Туртугешев, Кусонец, Игамбердиев, Кириллов, Зельцев, Демешов, Нематуллоев и Волобуев, в разных вариантах состава ее участников, при пособничестве Нифонтова, в период с декабря 2022 года по январь 2023 года, руководствуясь корыстными мотивами, совершили 13 диверсий", — отметили в инстанции.
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Злоумышленники совершили преступления на стратегических объектах транспортной инфраструктуры, транспортных средствах и объектах жизнеобеспечения населения в Москве и Красноярском крае
Также они готовились осуществить теракт, планируя поджечь многоцелевые истребители в одной из воинских частей Приморского края.
По данным суда, объектами диверсий стали локомотив и шкафы энергоснабжения, предназначенные для безопасного и бесперебойного движения поездов, а также трансформаторные подстанции, необходимые для энергообеспечения мирных жителей и социально значимых объектов, в том числе медицинских учреждений, школ и детских садов.
Как уточняется, преступную группу из 12 человек организовал неизвестный. Ее создали подрыва экономической безопасности и обороноспособности России, дестабилизации деятельности органов власти и воздействия на принятие ими решения о прекращении спецоперации.
Суд назначил наказания участникам группы от 8,5 до 23 лет лишения свободы с отбыванием срока в тюрьме и колониях строго режима. Пособник получил четыре года лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.
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