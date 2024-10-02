https://ria.ru/20241002/chita-1975863634.html

В Чите суд признал виновными 12 человек в диверсиях и подготовке теракта

В Чите суд признал виновными 12 человек в диверсиях и подготовке теракта - РИА Новости, 02.10.2024

В Чите суд признал виновными 12 человек в диверсиях и подготовке теракта

Второй Восточный окружной военный суд в Чите признал виновными 12 членов преступной группы в диверсиях в Москве и Красноярском крае и подготовке... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T07:36

2024-10-02T07:36

2024-10-02T10:46

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ЧИТА, 2 окт — РИА Новости. Второй Восточный окружной военный суд в Чите признал виновными 12 членов преступной группы в диверсиях в Москве и Красноярском крае и подготовке террористического акта в военной части Приморского края, сообщили в Telegram-канале суда."Члены преступной группы Бегоян, Шехтер, Нижегородов, Елизаров, Туртугешев, Кусонец, Игамбердиев, Кириллов, Зельцев, Демешов, Нематуллоев и Волобуев, в разных вариантах состава ее участников, при пособничестве Нифонтова, в период с декабря 2022 года по январь 2023 года, руководствуясь корыстными мотивами, совершили 13 диверсий", — отметили в инстанции. Злоумышленники совершили преступления на стратегических объектах транспортной инфраструктуры, транспортных средствах и объектах жизнеобеспечения населения в Москве и Красноярском краеТакже они готовились осуществить теракт, планируя поджечь многоцелевые истребители в одной из воинских частей Приморского края.По данным суда, объектами диверсий стали локомотив и шкафы энергоснабжения, предназначенные для безопасного и бесперебойного движения поездов, а также трансформаторные подстанции, необходимые для энергообеспечения мирных жителей и социально значимых объектов, в том числе медицинских учреждений, школ и детских садов. Как уточняется, преступную группу из 12 человек организовал неизвестный. Ее создали подрыва экономической безопасности и обороноспособности России, дестабилизации деятельности органов власти и воздействия на принятие ими решения о прекращении спецоперации. Суд назначил наказания участникам группы от 8,5 до 23 лет лишения свободы с отбыванием срока в тюрьме и колониях строго режима. Пособник получил четыре года лишения свободы. Приговор в законную силу не вступил.

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