https://ria.ru/20241002/chipirovanie-1975888740.html

В Башкирии введут бесплатное чипирование домашних собак

В Башкирии введут бесплатное чипирование домашних собак - РИА Новости, 02.10.2024

В Башкирии введут бесплатное чипирование домашних собак

Депутаты башкирского парламента подготовили закон о бесплатном чипировании домашних собак, программа будет действовать до конца 2026 года, сообщает пресс-служба РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T10:17

2024-10-02T10:17

2024-10-02T10:17

общество

республика башкортостан

константин толкачев

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УФА, 2 окт - РИА Новости. Депутаты башкирского парламента подготовили закон о бесплатном чипировании домашних собак, программа будет действовать до конца 2026 года, сообщает пресс-служба госсобрания-курултая Башкирии. В пресс-службе уточняют, что региональные депутаты подготовили изменения в закон "Об ответственном обращении с животными в Республике Башкортостан", направленные на решение проблемы безнадзорных животных. "Законопроектом вводится обязательная идентификация и регистрация собак. В первые два года чипирование животных и их постановка на учет будут для всех желающих бесплатными. Новая система будет внедряться при поддержке бюджета республики. По расчетам, в следующем году на эти цели потребуется порядка 29 миллионов рублей, в 2026 - около 28 миллионов рублей. В дальнейшем идентификация и регистрация собак станет для владельцев платной. Чип будет содержать индивидуальный номер - считав номер с помощью сканера, специалист сможет увидеть всю необходимую информацию о животном, включая сведения о его владельце", - приводятся в сообщении слова председателя парламента региона Константина Толкачева. По данным пресс-службы, в республике разработано специальное программное обеспечение. Программа уже прошла апробацию в нескольких муниципалитетах региона. Она содержит несколько модулей, в том числе модули геолокации, учета бездомных животных, отчета и аналитики. "Вот уже который год мы пытаемся решить проблему бродячих собак, но до последнего времени у регионов не было достаточных полномочий. С внесением изменений в федеральное законодательство полномочия субъектов были расширены, и сейчас мы готовим к принятию республиканский закон. Численность бездомных животных не сдержать, если не навести порядок в регистрации домашних животных. Идентификация животного означает ответственность владельца. Чипированную собаку так просто не выбросишь на улицу, а если животное потерялось, то его гораздо легче вернуть домой", - прокомментировал Толкачев.

https://ria.ru/20240918/rossiya-1973483063.html

https://ria.ru/20240620/sobaki-1954278381.html

республика башкортостан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, республика башкортостан, константин толкачев