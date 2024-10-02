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Блогерам Чекалиным может грозить до десяти лет тюрьмы - РИА Новости, 02.10.2024
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13:45 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/chekaliny-1975935925.html
Блогерам Чекалиным может грозить до десяти лет тюрьмы
Блогерам Чекалиным может грозить до десяти лет тюрьмы - РИА Новости, 02.10.2024
Блогерам Чекалиным может грозить до десяти лет тюрьмы
Блогерам Валерии (Лерчек) и Артему Чекалиным может грозить до 10 лет лишения свободы за незаконный вывод средств за рубеж, рассказал РИА Новости руководитель... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T13:45
2024-10-02T13:45
россия
валерия чекалина
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Блогерам Валерии (Лерчек) и Артему Чекалиным может грозить до 10 лет лишения свободы за незаконный вывод средств за рубеж, рассказал РИА Новости руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области юрист Александр Хаминский. Ранее источник, близкий к следствию, сообщил РИА Новости, что МВД возбудило новое уголовное дело в отношении Чекалиных - по статье 193.1 УК РФ (совершение операций по переводу валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов). "Если доводы следствия будут доказаны в суде, Валерии и Артему Чекалиным будут грозить сроки несравнимо большие, чем за недавние налоговые прегрешения. Кроме того, в отличие от налоговых, в инкриминируемых составах нет возможности избежать уголовного преследования путем уплаты задолженности. А наказание может оказаться действительно серьезным. Так, максимальная санкция за незаконный вывод средств за рубеж составляет 10 лет лишения свободы, за незаконное использование средств платежей - 7 лет лишения свободы, за отмывание (легализацию) - также 7 лет лишения свободы", - сказал Хаминский. Юрист предположил, что Чекалины получали от своей деятельности больше денег, чем им требовалось даже на роскошную жизнь, поэтому прятали их за границей. "А так как выручка вследствие дробления бизнеса аккумулировалась на счетах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, чтобы не платить в полном объеме налоги и подсвечивать перед государством реальные доходы, деньги уходили за рубеж по подложным документам. И в данном случае не будет играть никакой роли, кто был номинальным плательщиком - супруги Чекалины или подставная фирма", - отметил он. По его словам, главная цель незаконных валютных операций - спрятать деньги в офшорах, не уплатив при этом причитающиеся налоги. "При этом бенефициары подобных сделок нарушают целый ряд статей уголовного кодекса, за что рискуют получить длительные сроки лишения свободы. Речь идет об уклонении от уплаты налогов, незаконном использовании финансовых инструментов и переводе денежных средств за рубеж. Если в сумме платежа находится налоговая недоимка, то к имеющемуся букету можно смело присовокупить отмывание доходов, полученных преступным путем", - добавил Хаминский.
https://ria.ru/20240115/chekaliny-1921342286.html
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россия, валерия чекалина, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Россия, Валерия Чекалина, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Блогерам Чекалиным может грозить до десяти лет тюрьмы

Юрист Хаминский: блогерам Лерчек и Чекалиным может грозить до десяти лет тюрьмы

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБлогер Валерия Чекалина с супругом Артемом у Пресненского суда Москвы
Блогер Валерия Чекалина с супругом Артемом у Пресненского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Блогер Валерия Чекалина с супругом Артемом у Пресненского суда Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Блогерам Валерии (Лерчек) и Артему Чекалиным может грозить до 10 лет лишения свободы за незаконный вывод средств за рубеж, рассказал РИА Новости руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области юрист Александр Хаминский.
Ранее источник, близкий к следствию, сообщил РИА Новости, что МВД возбудило новое уголовное дело в отношении Чекалиных - по статье 193.1 УК РФ (совершение операций по переводу валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
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"Если доводы следствия будут доказаны в суде, Валерии и Артему Чекалиным будут грозить сроки несравнимо большие, чем за недавние налоговые прегрешения. Кроме того, в отличие от налоговых, в инкриминируемых составах нет возможности избежать уголовного преследования путем уплаты задолженности. А наказание может оказаться действительно серьезным. Так, максимальная санкция за незаконный вывод средств за рубеж составляет 10 лет лишения свободы, за незаконное использование средств платежей - 7 лет лишения свободы, за отмывание (легализацию) - также 7 лет лишения свободы", - сказал Хаминский.
Юрист предположил, что Чекалины получали от своей деятельности больше денег, чем им требовалось даже на роскошную жизнь, поэтому прятали их за границей.
"А так как выручка вследствие дробления бизнеса аккумулировалась на счетах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, чтобы не платить в полном объеме налоги и подсвечивать перед государством реальные доходы, деньги уходили за рубеж по подложным документам. И в данном случае не будет играть никакой роли, кто был номинальным плательщиком - супруги Чекалины или подставная фирма", - отметил он.
По его словам, главная цель незаконных валютных операций - спрятать деньги в офшорах, не уплатив при этом причитающиеся налоги.
"При этом бенефициары подобных сделок нарушают целый ряд статей уголовного кодекса, за что рискуют получить длительные сроки лишения свободы. Речь идет об уклонении от уплаты налогов, незаконном использовании финансовых инструментов и переводе денежных средств за рубеж. Если в сумме платежа находится налоговая недоимка, то к имеющемуся букету можно смело присовокупить отмывание доходов, полученных преступным путем", - добавил Хаминский.
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