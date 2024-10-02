https://ria.ru/20241002/byudzhet-1976009215.html

Комитет Госдумы поддержал проект трехлетнего федерального бюджета

Комитет Госдумы поддержал проект трехлетнего федерального бюджета - РИА Новости, 02.10.2024

Комитет Госдумы поддержал проект трехлетнего федерального бюджета

Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям поддержал принятие в первом чтении проекта федерального бюджета на 2025 год и... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T17:49

2024-10-02T17:49

2024-10-02T17:51

экономика

россия

сергей гаврилов

госдума рф

министерство финансов рф (минфин россии)

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям поддержал принятие в первом чтении проекта федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, сообщили журналистам в комитете. Документ внесен правительством РФ. Он предусматривает утверждение основных характеристик бюджета страны по доходам на 2025 год в сумме 40,296 триллиона рублей (18,8% ВВП), по расходам - 41,469 триллиона рублей (19,3% ВВП). По сравнению с текущим годом доходы бюджета в 2025 году вырастут на 11,6%, расходы - на 5,3%. На 2026 год доходы прогнозируются на уровне 41,841 триллиона рублей (18,1% ВВП), на 2027 год – 43,154 триллиона (17,4% ВВП), расходы - 44,022 триллиона (19,1% ВВП) и 45,915 триллиона (18,5% к ВВП) соответственно. Таким образом, проект бюджета сформирован с дефицитом, который с 0, % ВВП в 2025 году повысится до 0,9% ВВП в 2026 году, а затем до 1,1% ВВП в 2027 году. Основными источниками финансирования дефицита будут выступать государственные заимствования. Эти параметры определены исходя из прогнозируемого на 2025 год объема ВВП в размере 214,575 триллиона рублей и уровня инфляции не выше 4,5%. На 2026 год ВВП ожидается в объеме 230,568 триллиона рублей, на 2027 год – 248,313 триллиона, при этом уровень инфляции в эти два года ожидается не выше 4%. В ходе обсуждения законопроекта председатель комитета Сергей Гаврилов обратил внимание, что ежегодный объем поступлений от приватизации федерального имущества в предстоящие три года запланирован на уровне 2,3 миллиарда рублей, что в полтора раза превышает текущие показатели и свидетельствует о повышении качества работы Минфина и Росимущества. Как и прежде, основным источником доходов от распоряжения федеральным имуществом будут выплаты дивидендов. Их доля по итогам последних лет стабильно превышает 95%, при этом подавляющий объем поступлений обеспечивают 12 крупнейших акционерных обществ с госучастием, отметил депутат. Учитывая текущую социально-экономическую ситуацию, комитет поддерживает реализуемый правительством очень осторожный и взвешенный подход к приватизации, заявил Гаврилов. Главный упор, по его словам, делается на повышение качества управления госимуществом путем повышения качества корпоративного управления компаниями с госучастием, дальнейшее наращивание темпов и объема вовлечения публичного имущества в хозяйственный оборот. Комитет также поддерживает предпринимаемые правительством меры повышения цифровизации процессов управления госимуществом, реорганизации системы учета и контроля за федеральным имуществом, повышения эффективности и качества принимаемых решений. Аудитор Счетной палаты РФ Андрей Батуркин в ходе обсуждения говорил о целесообразности актуализации набора и численных значений показателей госпрограмм, отражающих степень достижения ее целей и значительный рост ее финансирования. Члены комитета разделяют его позицию.

https://ria.ru/20241001/peskov-1975693513.html

https://ria.ru/20240930/byudzhet-1975614391.html

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Наталья Макарова

экономика, россия, сергей гаврилов, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)