https://ria.ru/20241002/byudzhet-1976009215.html
Комитет Госдумы поддержал проект трехлетнего федерального бюджета
Комитет Госдумы поддержал проект трехлетнего федерального бюджета - РИА Новости, 02.10.2024
Комитет Госдумы поддержал проект трехлетнего федерального бюджета
Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям поддержал принятие в первом чтении проекта федерального бюджета на 2025 год и... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T17:49
2024-10-02T17:49
2024-10-02T17:51
экономика
россия
сергей гаврилов
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям поддержал принятие в первом чтении проекта федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, сообщили журналистам в комитете. Документ внесен правительством РФ. Он предусматривает утверждение основных характеристик бюджета страны по доходам на 2025 год в сумме 40,296 триллиона рублей (18,8% ВВП), по расходам - 41,469 триллиона рублей (19,3% ВВП). По сравнению с текущим годом доходы бюджета в 2025 году вырастут на 11,6%, расходы - на 5,3%. На 2026 год доходы прогнозируются на уровне 41,841 триллиона рублей (18,1% ВВП), на 2027 год – 43,154 триллиона (17,4% ВВП), расходы - 44,022 триллиона (19,1% ВВП) и 45,915 триллиона (18,5% к ВВП) соответственно. Таким образом, проект бюджета сформирован с дефицитом, который с 0, % ВВП в 2025 году повысится до 0,9% ВВП в 2026 году, а затем до 1,1% ВВП в 2027 году. Основными источниками финансирования дефицита будут выступать государственные заимствования. Эти параметры определены исходя из прогнозируемого на 2025 год объема ВВП в размере 214,575 триллиона рублей и уровня инфляции не выше 4,5%. На 2026 год ВВП ожидается в объеме 230,568 триллиона рублей, на 2027 год – 248,313 триллиона, при этом уровень инфляции в эти два года ожидается не выше 4%. В ходе обсуждения законопроекта председатель комитета Сергей Гаврилов обратил внимание, что ежегодный объем поступлений от приватизации федерального имущества в предстоящие три года запланирован на уровне 2,3 миллиарда рублей, что в полтора раза превышает текущие показатели и свидетельствует о повышении качества работы Минфина и Росимущества. Как и прежде, основным источником доходов от распоряжения федеральным имуществом будут выплаты дивидендов. Их доля по итогам последних лет стабильно превышает 95%, при этом подавляющий объем поступлений обеспечивают 12 крупнейших акционерных обществ с госучастием, отметил депутат. Учитывая текущую социально-экономическую ситуацию, комитет поддерживает реализуемый правительством очень осторожный и взвешенный подход к приватизации, заявил Гаврилов. Главный упор, по его словам, делается на повышение качества управления госимуществом путем повышения качества корпоративного управления компаниями с госучастием, дальнейшее наращивание темпов и объема вовлечения публичного имущества в хозяйственный оборот. Комитет также поддерживает предпринимаемые правительством меры повышения цифровизации процессов управления госимуществом, реорганизации системы учета и контроля за федеральным имуществом, повышения эффективности и качества принимаемых решений. Аудитор Счетной палаты РФ Андрей Батуркин в ходе обсуждения говорил о целесообразности актуализации набора и численных значений показателей госпрограмм, отражающих степень достижения ее целей и значительный рост ее финансирования. Члены комитета разделяют его позицию.
https://ria.ru/20241001/peskov-1975693513.html
https://ria.ru/20240930/byudzhet-1975614391.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, сергей гаврилов, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
Экономика, Россия, Сергей Гаврилов, Госдума РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России), Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
Комитет Госдумы поддержал проект трехлетнего федерального бюджета
Комитет ГД по вопросам собственности поддержал проект бюджета на 2025-2027 годы
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям поддержал принятие в первом чтении проекта федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, сообщили журналистам в комитете.
Документ внесен правительством РФ. Он предусматривает утверждение основных характеристик бюджета страны по доходам на 2025 год в сумме 40,296 триллиона рублей (18,8% ВВП), по расходам - 41,469 триллиона рублей (19,3% ВВП). По сравнению с текущим годом доходы бюджета в 2025 году вырастут на 11,6%, расходы - на 5,3%. На 2026 год доходы прогнозируются на уровне 41,841 триллиона рублей (18,1% ВВП), на 2027 год – 43,154 триллиона (17,4% ВВП), расходы - 44,022 триллиона (19,1% ВВП) и 45,915 триллиона (18,5% к ВВП) соответственно.
Таким образом, проект бюджета сформирован с дефицитом, который с 0, % ВВП в 2025 году повысится до 0,9% ВВП в 2026 году, а затем до 1,1% ВВП в 2027 году. Основными источниками финансирования дефицита будут выступать государственные заимствования. Эти параметры определены исходя из прогнозируемого на 2025 год объема ВВП в размере 214,575 триллиона рублей и уровня инфляции не выше 4,5%. На 2026 год ВВП ожидается в объеме 230,568 триллиона рублей, на 2027 год – 248,313 триллиона, при этом уровень инфляции в эти два года ожидается не выше 4%.
В ходе обсуждения законопроекта председатель комитета Сергей Гаврилов обратил внимание, что ежегодный объем поступлений от приватизации федерального имущества в предстоящие три года запланирован на уровне 2,3 миллиарда рублей, что в полтора раза превышает текущие показатели и свидетельствует о повышении качества работы Минфина и Росимущества. Как и прежде, основным источником доходов от распоряжения федеральным имуществом будут выплаты дивидендов. Их доля по итогам последних лет стабильно превышает 95%, при этом подавляющий объем поступлений обеспечивают 12 крупнейших акционерных обществ с госучастием, отметил депутат.
Учитывая текущую социально-экономическую ситуацию, комитет поддерживает реализуемый правительством очень осторожный и взвешенный подход к приватизации, заявил Гаврилов. Главный упор, по его словам, делается на повышение качества управления госимуществом путем повышения качества корпоративного управления компаниями с госучастием, дальнейшее наращивание темпов и объема вовлечения публичного имущества в хозяйственный оборот.
Комитет также поддерживает предпринимаемые правительством меры повышения цифровизации процессов управления госимуществом, реорганизации системы учета и контроля за федеральным имуществом, повышения эффективности и качества принимаемых решений. Аудитор Счетной палаты РФ Андрей Батуркин в ходе обсуждения говорил о целесообразности актуализации набора и численных значений показателей госпрограмм, отражающих степень достижения ее целей и значительный рост ее финансирования. Члены комитета разделяют его позицию.