https://ria.ru/20241002/britaniya-1976034148.html

В Британии начали расследование в отношении крупнейшего донора Стармера

В Британии начали расследование в отношении крупнейшего донора Стармера - РИА Новости, 02.10.2024

В Британии начали расследование в отношении крупнейшего донора Стармера

Лорд миллионер Вахид Алли, являющийся крупнейшим донором премьер-министра Великобритании Кира Стармера, стал объектом расследования палаты лордов, следует из... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T20:18

2024-10-02T20:18

2024-10-02T20:18

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Лорд миллионер Вахид Алли, являющийся крупнейшим донором премьер-министра Великобритании Кира Стармера, стал объектом расследования палаты лордов, следует из публикации на сайте британского парламента. "Ниже перечислены те, в отношении кого в настоящее время ведется расследование... Лорд Алли из-за обвинений в нерегистрации интересов", - сказано в сообщении. В "реестре интересов" для прозрачности отражаются должности в компаниях, позиции в организациях, собственность лордов и другие категории, способные привести к конфликту интересов в связи с исполнением обязанностей парламентария. Отмечается, что Алли подозревают в нарушении двух пунктов Кодекса поведения членов Палаты лордов. Согласно им, лорды должны своевременно вносить в реестр все "интересы", которые могу предположительно повлиять на их работу в парламенте. Ранее телеканал Sky News сообщал на основе данных реестра финансовых интересов членов парламента, что со времен всеобщих парламентских выборов декабря 2019 года Стармер получил от Алли подарков на примерно 39 тысяч фунтов стерлингов. Большую часть из них составила оплата за проживание (около 20,4 тысяч фунтов), за которой следуют "рабочая одежда" (16,2 тысячи фунтов) и несколько пар очков (около 2,48 тысяч фунтов). Сообщалось, что лорд покрывал расходы на одежду супруге Стармера Виктории. На Стармера обрушился шквал критики, после того как стало известно, что он не задекларировал дорогостоящие подарки своей жене. Газета Times писала, что Стармеру может грозить расследование из-за предполагаемого нарушения парламентских правил. Позднее канал Sky News передавал, что премьеру удалось избежать расследования. На фоне скандала британский премьер и ряд высокопоставленных министров приняли решение перестать принимать от спонсоров средства на покупку предметов гардероба, сообщали британские СМИ.

https://ria.ru/20240924/gaza-1974481755.html

https://ria.ru/20240918/starmer-1973438038.html

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в мире, великобритания, кир стармер