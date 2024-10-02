Рейтинг@Mail.ru
В Британии начали расследование в отношении крупнейшего донора Стармера - РИА Новости, 02.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:18 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/britaniya-1976034148.html
В Британии начали расследование в отношении крупнейшего донора Стармера
В Британии начали расследование в отношении крупнейшего донора Стармера - РИА Новости, 02.10.2024
В Британии начали расследование в отношении крупнейшего донора Стармера
Лорд миллионер Вахид Алли, являющийся крупнейшим донором премьер-министра Великобритании Кира Стармера, стал объектом расследования палаты лордов, следует из... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T20:18
2024-10-02T20:18
в мире
великобритания
кир стармер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957559489_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_942e0cf3a1784eea5d745f47eb74ea8c.jpg
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Лорд миллионер Вахид Алли, являющийся крупнейшим донором премьер-министра Великобритании Кира Стармера, стал объектом расследования палаты лордов, следует из публикации на сайте британского парламента. "Ниже перечислены те, в отношении кого в настоящее время ведется расследование... Лорд Алли из-за обвинений в нерегистрации интересов", - сказано в сообщении. В "реестре интересов" для прозрачности отражаются должности в компаниях, позиции в организациях, собственность лордов и другие категории, способные привести к конфликту интересов в связи с исполнением обязанностей парламентария. Отмечается, что Алли подозревают в нарушении двух пунктов Кодекса поведения членов Палаты лордов. Согласно им, лорды должны своевременно вносить в реестр все "интересы", которые могу предположительно повлиять на их работу в парламенте. Ранее телеканал Sky News сообщал на основе данных реестра финансовых интересов членов парламента, что со времен всеобщих парламентских выборов декабря 2019 года Стармер получил от Алли подарков на примерно 39 тысяч фунтов стерлингов. Большую часть из них составила оплата за проживание (около 20,4 тысяч фунтов), за которой следуют "рабочая одежда" (16,2 тысячи фунтов) и несколько пар очков (около 2,48 тысяч фунтов). Сообщалось, что лорд покрывал расходы на одежду супруге Стармера Виктории. На Стармера обрушился шквал критики, после того как стало известно, что он не задекларировал дорогостоящие подарки своей жене. Газета Times писала, что Стармеру может грозить расследование из-за предполагаемого нарушения парламентских правил. Позднее канал Sky News передавал, что премьеру удалось избежать расследования. На фоне скандала британский премьер и ряд высокопоставленных министров приняли решение перестать принимать от спонсоров средства на покупку предметов гардероба, сообщали британские СМИ.
https://ria.ru/20240924/gaza-1974481755.html
https://ria.ru/20240918/starmer-1973438038.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957559489_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_f3444cdf1b523701f66f6c052d52176b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, кир стармер
В мире, Великобритания, Кир Стармер
В Британии начали расследование в отношении крупнейшего донора Стармера

Вахид Алли, крупнейший донор Стармера, стал объектом расследования палаты лордов

© AP Photo / Kin CheungКир Стармер
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Кир Стармер. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Лорд миллионер Вахид Алли, являющийся крупнейшим донором премьер-министра Великобритании Кира Стармера, стал объектом расследования палаты лордов, следует из публикации на сайте британского парламента.
"Ниже перечислены те, в отношении кого в настоящее время ведется расследование... Лорд Алли из-за обвинений в нерегистрации интересов", - сказано в сообщении.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Стармер потребовал возвращения "сосисок" вместо заложников из Газы
24 сентября, 18:23
В "реестре интересов" для прозрачности отражаются должности в компаниях, позиции в организациях, собственность лордов и другие категории, способные привести к конфликту интересов в связи с исполнением обязанностей парламентария.
Отмечается, что Алли подозревают в нарушении двух пунктов Кодекса поведения членов Палаты лордов. Согласно им, лорды должны своевременно вносить в реестр все "интересы", которые могу предположительно повлиять на их работу в парламенте.
Ранее телеканал Sky News сообщал на основе данных реестра финансовых интересов членов парламента, что со времен всеобщих парламентских выборов декабря 2019 года Стармер получил от Алли подарков на примерно 39 тысяч фунтов стерлингов. Большую часть из них составила оплата за проживание (около 20,4 тысяч фунтов), за которой следуют "рабочая одежда" (16,2 тысячи фунтов) и несколько пар очков (около 2,48 тысяч фунтов). Сообщалось, что лорд покрывал расходы на одежду супруге Стармера Виктории.
На Стармера обрушился шквал критики, после того как стало известно, что он не задекларировал дорогостоящие подарки своей жене. Газета Times писала, что Стармеру может грозить расследование из-за предполагаемого нарушения парламентских правил. Позднее канал Sky News передавал, что премьеру удалось избежать расследования.
На фоне скандала британский премьер и ряд высокопоставленных министров приняли решение перестать принимать от спонсоров средства на покупку предметов гардероба, сообщали британские СМИ.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер с супругой Викторией - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Супруга Стармера посетила концерты Тейлор Свифт бесплатно, узнали СМИ
18 сентября, 15:57
 
В миреВеликобританияКир Стармер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала