https://ria.ru/20241002/britaniya-1975846593.html

Британия помогла предотвратить эскалацию на Ближнем Востоке, заявил Хили

Британия помогла предотвратить эскалацию на Ближнем Востоке, заявил Хили - РИА Новости, 02.10.2024

Британия помогла предотвратить эскалацию на Ближнем Востоке, заявил Хили

Британская армия поучаствовала в предотвращении дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке в рамках соответствующей операции, сообщил министр обороны... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T01:41

2024-10-02T01:41

2024-10-02T01:41

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Британская армия поучаствовала в предотвращении дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке в рамках соответствующей операции, сообщил министр обороны Великобритании Джон Хили. "Британские силы этим вечером сыграли роль в попытках предотвратить эскалацию на Ближнем Востоке. Хочу поблагодарить британских служащих, причастных к этой операции", - говорится в заявлении Хили, опубликованном на странице министерства обороны Великобритании в соцсети Х. Хили отметил, что Великобритания поддерживает право Израиля на самооборону, и осудил атаку Ирана на страну. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет, сообщало издание Jerusalem Post. В госдепе США заявили, что США помогали Израилю защититься от атаки Ирана вместе с "партнерами".

https://ria.ru/20241002/iran-1975843198.html

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в мире, израиль, великобритания, иран, джон хили, ближний восток, обострение ситуации между ираном и израилем