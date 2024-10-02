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Британия помогла предотвратить эскалацию на Ближнем Востоке, заявил Хили - РИА Новости, 02.10.2024
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01:41 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/britaniya-1975846593.html
Британия помогла предотвратить эскалацию на Ближнем Востоке, заявил Хили
Британия помогла предотвратить эскалацию на Ближнем Востоке, заявил Хили - РИА Новости, 02.10.2024
Британия помогла предотвратить эскалацию на Ближнем Востоке, заявил Хили
Британская армия поучаствовала в предотвращении дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке в рамках соответствующей операции, сообщил министр обороны... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T01:41
2024-10-02T01:41
в мире
израиль
великобритания
иран
джон хили
ближний восток
обострение ситуации между ираном и израилем
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Британская армия поучаствовала в предотвращении дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке в рамках соответствующей операции, сообщил министр обороны Великобритании Джон Хили. "Британские силы этим вечером сыграли роль в попытках предотвратить эскалацию на Ближнем Востоке. Хочу поблагодарить британских служащих, причастных к этой операции", - говорится в заявлении Хили, опубликованном на странице министерства обороны Великобритании в соцсети Х. Хили отметил, что Великобритания поддерживает право Израиля на самооборону, и осудил атаку Ирана на страну. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет, сообщало издание Jerusalem Post. В госдепе США заявили, что США помогали Израилю защититься от атаки Ирана вместе с "партнерами".
https://ria.ru/20241002/iran-1975843198.html
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в мире, израиль, великобритания, иран, джон хили, ближний восток, обострение ситуации между ираном и израилем
В мире, Израиль, Великобритания, Иран, Джон Хили, Ближний Восток, Обострение ситуации между Ираном и Израилем
Британия помогла предотвратить эскалацию на Ближнем Востоке, заявил Хили

Хили: Британия поучаствовала в предотвращении эскалации на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВестминстерский мост
Вестминстерский мост - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вестминстерский мост. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Британская армия поучаствовала в предотвращении дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке в рамках соответствующей операции, сообщил министр обороны Великобритании Джон Хили.
"Британские силы этим вечером сыграли роль в попытках предотвратить эскалацию на Ближнем Востоке. Хочу поблагодарить британских служащих, причастных к этой операции", - говорится в заявлении Хили, опубликованном на странице министерства обороны Великобритании в соцсети Х.
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Хили отметил, что Великобритания поддерживает право Израиля на самооборону, и осудил атаку Ирана на страну.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет, сообщало издание Jerusalem Post. В госдепе США заявили, что США помогали Израилю защититься от атаки Ирана вместе с "партнерами".
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В миреИзраильВеликобританияИранДжон ХилиБлижний ВостокОбострение ситуации между Ираном и Израилем
 
 
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