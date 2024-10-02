https://ria.ru/20241002/brendy-1975883131.html

Привлекательность брендов РФ для покупателей обсудят на "Сделано в России"

Привлекательность брендов РФ для покупателей обсудят на "Сделано в России" - РИА Новости, 02.10.2024

Привлекательность брендов РФ для покупателей обсудят на "Сделано в России"

Вопросы привлекательности российских брендов для потенциальных импортеров обсудят в ходе дискуссии "Сила бренда. Как влюбить зарубежного покупателя в российские РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T09:55

2024-10-02T09:55

2024-10-02T09:55

экономика

россия

вероника никишина

центр международной торговли

российский экспортный центр (рэц)

бренд сделано в россии (made in russia)

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Вопросы привлекательности российских брендов для потенциальных импортеров обсудят в ходе дискуссии "Сила бренда. Как влюбить зарубежного покупателя в российские товары", которая состоится 14 октября на форуме "Сделано в России", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Изменения в мировой торговле приводят к сокращению одних, расширению других и появлению новых рынков сбыта для продукции российских производителей. Как в новой реальности продвигать товары под брендом "Сделано в России" в мире? Представители бизнеса, власти, институтов развития, эксперты и лидеры общественного мнения будут вместе искать ответ на этот вопрос в ходе дискуссии "Сила бренда. Как влюбить зарубежного покупателя в российские товары", которая состоится 14 октября на форуме "Сделано в России", - говорится в сообщении.Организатор форума - Российский экспортный центр, главный институт поддержки экспортеров.В условиях борьбы за рынки растет потребность развивать интерес к российской продукции за рубежом и в целом формировать в сознании потребителей привлекательный образ всего, что "Сделано в России". Участники дискуссии обсудят, какие форматы продвижения сегодня обладают максимальным эффектом, в каких нишах и на каких рынках российские компании имеют наибольший потенциал и как влюбить зарубежную аудиторию в российское."Продвигая национальный бренд "Сделано в России", РЭЦ активно объединяет механизмы экономической силы, в том числе электронную коммерцию и разноформатные рекламные акции, а также инструменты мягкой силы, которые формируют у граждан наших стран-партнеров позитивный образ России через спорт, культуру, туризм. Решение проблемы узнаваемости отечественной продукции входит в число ключевых задач и РЭЦ, и правительства, и самого бизнеса", - подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Международный экспортный форум "Сделано в России" пройдет в Москве в Центре международной торговли. Участие в форуме бесплатное. Регистрация на форум открыта до 5 октября на официальном сайте.

https://ria.ru/20241001/tovary-1975679976.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, вероника никишина, центр международной торговли, российский экспортный центр (рэц), бренд сделано в россии (made in russia)