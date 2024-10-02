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Самолет президента Бразилии вернулся из Мексики после технических неполадок
Самолет президента Бразилии вернулся из Мексики после технических неполадок - РИА Новости, 02.10.2024
Самолет президента Бразилии вернулся из Мексики после технических неполадок
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва вернулся из Мексики в Бразилиа после технических неполадок с его самолётом, сообщила его пресс-служба. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T19:25
2024-10-02T19:25
2024-10-02T19:25
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 окт - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва вернулся из Мексики в Бразилиа после технических неполадок с его самолётом, сообщила его пресс-служба. "Самолет с президентом Лулой да Силовой и сопровождавшей его делегацией приземлился на авиабазе Бразилиа в 10.12 (16.12 мск). Полет прошел спокойно, без каких-либо осложнений", - говорится в сообщении. Накануне новостной портал G1 сообщил, что самолёт президента больше четырех часов кружил в воздухе, а затем вернулся в аэропорт Мексики, откуда вылетел ранее, из-за технической неполадки. Согласно данным источника в правительстве, проблема была решена ещё в воздухе. По одной из версий - в турбину самолёта попала птица. На борту находилось 16 человек, включая президента, министров и экипаж. Лула да Силва во вторник принял участие в инаугурации президента Мексики Клаудии Шейнбаум. Президент Бразилии для возвращения на родину пересел на резервный самолет.
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в мире, мексика, бразилия, бразилиа, луис инасиу лула да силва, клаудия шейнбаум, происшествия
В мире, Мексика, Бразилия, Бразилиа, Луис Инасиу Лула да Силва, Клаудия Шейнбаум, Происшествия
Самолет президента Бразилии вернулся из Мексики после технических неполадок
Президент Бразилии Лула да Силва вернулся из Мексики после технических неполадок
БУЭНОС-АЙРЕС, 2 окт - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва вернулся из Мексики в Бразилиа после технических неполадок с его самолётом, сообщила его пресс-служба.
"Самолет с президентом Лулой да Силовой и сопровождавшей его делегацией приземлился на авиабазе Бразилиа в 10.12 (16.12 мск). Полет прошел спокойно, без каких-либо осложнений", - говорится в сообщении.
Накануне новостной портал G1 сообщил, что самолёт президента больше четырех часов кружил в воздухе, а затем вернулся в аэропорт Мексики, откуда вылетел ранее, из-за технической неполадки.
Согласно данным источника в правительстве, проблема была решена ещё в воздухе. По одной из версий - в турбину самолёта попала птица.
На борту находилось 16 человек, включая президента, министров и экипаж. Лула да Силва во вторник принял участие в инаугурации президента Мексики Клаудии Шейнбаум
.
Президент Бразилии для возвращения на родину пересел на резервный самолет.