https://ria.ru/20241002/blogersha-1975964061.html
Блогершу Барби Доллар из Хабаровска задержали в Москве с мефедроном
Блогершу Барби Доллар из Хабаровска задержали в Москве с мефедроном - РИА Новости, 02.10.2024
Блогершу Барби Доллар из Хабаровска задержали в Москве с мефедроном
Блогершу Барби Доллар из Хабаровска задержали на севере Москвы с мефедроном, она находилась в состоянии наркотического опьянения, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T15:12
2024-10-02T15:12
2024-10-02T15:37
хабаровск
москва
происшествия
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Блогершу Барби Доллар из Хабаровска задержали на севере Москвы с мефедроном, она находилась в состоянии наркотического опьянения, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах."Блогершу задержали на Ходынском бульваре в состоянии наркотического опьянения, у нее также обнаружен мефедрон", - сказал собеседник агентства.В прошлом году на телевизионном ток-шоу хабаровчанка называла себя украшением Земли, мастером спорта по трате денег и заявляла, что любит делать себе интересный макияж и ловить восхищенные взгляды на улицах Москвы.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хабаровск, москва, происшествия
Хабаровск, Москва, Происшествия
Блогершу Барби Доллар из Хабаровска задержали в Москве с мефедроном
Блогершу Барби Доллар из Хабаровска задержали на севере Москвы с мефедроном