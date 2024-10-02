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Блогершу Барби Доллар из Хабаровска задержали в Москве с мефедроном - РИА Новости, 02.10.2024
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15:12 02.10.2024 (обновлено: 15:37 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/blogersha-1975964061.html
Блогершу Барби Доллар из Хабаровска задержали в Москве с мефедроном
Блогершу Барби Доллар из Хабаровска задержали в Москве с мефедроном - РИА Новости, 02.10.2024
Блогершу Барби Доллар из Хабаровска задержали в Москве с мефедроном
Блогершу Барби Доллар из Хабаровска задержали на севере Москвы с мефедроном, она находилась в состоянии наркотического опьянения, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T15:12
2024-10-02T15:37
хабаровск
москва
происшествия
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Блогершу Барби Доллар из Хабаровска задержали на севере Москвы с мефедроном, она находилась в состоянии наркотического опьянения, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах."Блогершу задержали на Ходынском бульваре в состоянии наркотического опьянения, у нее также обнаружен мефедрон", - сказал собеседник агентства.В прошлом году на телевизионном ток-шоу хабаровчанка называла себя украшением Земли, мастером спорта по трате денег и заявляла, что любит делать себе интересный макияж и ловить восхищенные взгляды на улицах Москвы.
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хабаровск, москва, происшествия
Хабаровск, Москва, Происшествия
Блогершу Барби Доллар из Хабаровска задержали в Москве с мефедроном

Блогершу Барби Доллар из Хабаровска задержали на севере Москвы с мефедроном

© Фото : ГУ МВД России по г. МосквеБлогерша Барби Доллар из Хабаровска, задержанная на севере Москвы
Блогерша Барби Доллар из Хабаровска, задержанная на севере Москвы - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Фото : ГУ МВД России по г. Москве
Блогерша Барби Доллар из Хабаровска, задержанная на севере Москвы
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Блогершу Барби Доллар из Хабаровска задержали на севере Москвы с мефедроном, она находилась в состоянии наркотического опьянения, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
"Блогершу задержали на Ходынском бульваре в состоянии наркотического опьянения, у нее также обнаружен мефедрон", - сказал собеседник агентства.
В прошлом году на телевизионном ток-шоу хабаровчанка называла себя украшением Земли, мастером спорта по трате денег и заявляла, что любит делать себе интересный макияж и ловить восхищенные взгляды на улицах Москвы.
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