https://ria.ru/20241002/blogersha-1975964061.html

Блогершу Барби Доллар из Хабаровска задержали в Москве с мефедроном

Блогершу Барби Доллар из Хабаровска задержали в Москве с мефедроном - РИА Новости, 02.10.2024

Блогершу Барби Доллар из Хабаровска задержали в Москве с мефедроном

Блогершу Барби Доллар из Хабаровска задержали на севере Москвы с мефедроном, она находилась в состоянии наркотического опьянения, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T15:12

2024-10-02T15:12

2024-10-02T15:37

хабаровск

москва

происшествия

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Блогершу Барби Доллар из Хабаровска задержали на севере Москвы с мефедроном, она находилась в состоянии наркотического опьянения, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах."Блогершу задержали на Ходынском бульваре в состоянии наркотического опьянения, у нее также обнаружен мефедрон", - сказал собеседник агентства.В прошлом году на телевизионном ток-шоу хабаровчанка называла себя украшением Земли, мастером спорта по трате денег и заявляла, что любит делать себе интересный макияж и ловить восхищенные взгляды на улицах Москвы.

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хабаровск

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

хабаровск, москва, происшествия