https://ria.ru/20241002/blinovskaya-1975966810.html

Блиновская погасила 320 миллионов рублей долгов

Блиновская погасила 320 миллионов рублей долгов - РИА Новости, 02.10.2024

Блиновская погасила 320 миллионов рублей долгов

"Королева марафонов" Елена Блиновская погасила более 320 миллионов рублей налоговой задолженности из 1,15 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости ее юрист Иван... РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T15:24

2024-10-02T15:24

2024-10-02T15:34

россия

елена блиновская

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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. "Королева марафонов" Елена Блиновская погасила более 320 миллионов рублей налоговой задолженности из 1,15 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости ее юрист Иван Морозов.По его словам, на единый налоговый счет (ЕНС) 30 сентября произошло зачисление "денег от продажи квартиры, принадлежащей родителям Елены, в сумме 90 миллионов рублей". "Общая сумма оплаченных денежных средств - 320 286 673 рублей", - сказал он.Недоимка по НДФЛ погашена в полном объеме, теперь средства будут направляться на погашение долга по НДС, отметил юрист.Морозов пояснил, что сейчас остаток основного долга превышает 587 миллионов рублей (было более 900 миллионов), а общий совокупный долг Блиновской (отрицательное сальдо ЕНС) - 1 миллиард 151 миллион рублей.По данным следствия, Блиновская при посредничестве супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они незаконно легализовали 716 миллионов. Кроме того, считает следствие, Блиновская совершила неправомерный оборот средств платежей, приобретя доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц и без ведома их генеральных директоров осуществляла платежи по счетам данных организаций для легализации денег.Блиновская была задержана в апреле 2023 года, сперва ее посадили под домашний арест, но затем из-за нарушения его условий отправили в СИЗО.

https://ria.ru/20241002/schet-1975945725.html

https://realty.ria.ru/20240927/prokuror-1974988589.html

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россия, елена блиновская