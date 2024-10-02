Безработица в России в августе осталась на историческом минимуме
Росстат: безработица в России в августе осталась на историческом минимуме в 2,4%
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Безработица в России в августе третий месяц подряд оставалась на историческом минимуме в 2,4%, свидетельствуют данные Росстата.
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"В августе 2024 года 1,8 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в августе 2024 г. составил 2,4% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в докладе Росстата.
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Исторический минимум в 2,4% был зафиксирован в июне текущего года, на этом же уровне безработица оставалась и в июле.
При этом, если в июле общая численность безработных в стране составляла 1,865 миллиона человек, то в августе она снизилась до 1,841 миллиона человек.
Как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу августа в органах службы занятости населения состояли на учете 0,4 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, в том числе 0,3 миллиона человек получали пособие по безработице.
Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней.
Численность рабочей силы в России в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в августе 2024 года составила 76,4 миллиона человек.
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