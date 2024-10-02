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Безработица в России в августе осталась на историческом минимуме - РИА Новости, 02.10.2024
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19:37 02.10.2024 (обновлено: 19:39 02.10.2024)
https://ria.ru/20241002/bezrabotitsa-1976027981.html
Безработица в России в августе осталась на историческом минимуме
Безработица в России в августе осталась на историческом минимуме - РИА Новости, 02.10.2024
Безработица в России в августе осталась на историческом минимуме
Безработица в России в августе третий месяц подряд оставалась на историческом минимуме в 2,4%, свидетельствуют данные Росстата. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T19:37
2024-10-02T19:39
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
международная организация труда
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Безработица в России в августе третий месяц подряд оставалась на историческом минимуме в 2,4%, свидетельствуют данные Росстата. "В августе 2024 года 1,8 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в августе 2024 г. составил 2,4% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в докладе Росстата. Исторический минимум в 2,4% был зафиксирован в июне текущего года, на этом же уровне безработица оставалась и в июле. При этом, если в июле общая численность безработных в стране составляла 1,865 миллиона человек, то в августе она снизилась до 1,841 миллиона человек. Как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу августа в органах службы занятости населения состояли на учете 0,4 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, в том числе 0,3 миллиона человек получали пособие по безработице. Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в России в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в августе 2024 года составила 76,4 миллиона человек.
https://ria.ru/20240804/rossija-1963943360.html
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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), международная организация труда, федеральная служба по труду и занятости (роструд)
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Международная организация труда, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд)
Безработица в России в августе осталась на историческом минимуме

Росстат: безработица в России в августе осталась на историческом минимуме в 2,4%

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЯрмарка вакансий "Работа в России. Время возможностей" в Новосибирске
Ярмарка вакансий Работа в России. Время возможностей в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ярмарка вакансий "Работа в России. Время возможностей" в Новосибирске. Архивное фото
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Безработица в России в августе третий месяц подряд оставалась на историческом минимуме в 2,4%, свидетельствуют данные Росстата.
«
"В августе 2024 года 1,8 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в августе 2024 г. составил 2,4% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в докладе Росстата.
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Исторический минимум в 2,4% был зафиксирован в июне текущего года, на этом же уровне безработица оставалась и в июле.
При этом, если в июле общая численность безработных в стране составляла 1,865 миллиона человек, то в августе она снизилась до 1,841 миллиона человек.
Как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу августа в органах службы занятости населения состояли на учете 0,4 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, в том числе 0,3 миллиона человек получали пособие по безработице.
Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней.
Численность рабочей силы в России в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в августе 2024 года составила 76,4 миллиона человек.
Посетители в центре занятости населения - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
Безработица в России снизилась до исторического минимума
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ЭкономикаРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)Международная организация трудаФедеральная служба по труду и занятости (Роструд)
 
 
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