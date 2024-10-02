https://ria.ru/20241002/bezrabotitsa-1976027981.html

Безработица в России в августе осталась на историческом минимуме

Безработица в России в августе осталась на историческом минимуме - РИА Новости, 02.10.2024

Безработица в России в августе осталась на историческом минимуме

Безработица в России в августе третий месяц подряд оставалась на историческом минимуме в 2,4%, свидетельствуют данные Росстата. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T19:37

2024-10-02T19:37

2024-10-02T19:39

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

международная организация труда

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Безработица в России в августе третий месяц подряд оставалась на историческом минимуме в 2,4%, свидетельствуют данные Росстата. "В августе 2024 года 1,8 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в августе 2024 г. составил 2,4% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в докладе Росстата. Исторический минимум в 2,4% был зафиксирован в июне текущего года, на этом же уровне безработица оставалась и в июле. При этом, если в июле общая численность безработных в стране составляла 1,865 миллиона человек, то в августе она снизилась до 1,841 миллиона человек. Как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу августа в органах службы занятости населения состояли на учете 0,4 миллиона не занятых трудовой деятельностью граждан, в том числе 0,3 миллиона человек получали пособие по безработице. Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда, в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней. Численность рабочей силы в России в возрасте 15 лет и старше, по данным Росстата, в августе 2024 года составила 76,4 миллиона человек.

https://ria.ru/20240804/rossija-1963943360.html

https://ria.ru/20240731/bezrabotitsa-1963277970.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), международная организация труда, федеральная служба по труду и занятости (роструд)