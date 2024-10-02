https://ria.ru/20241002/bezopasnost-1975864445.html
Российская ПВО за ночь уничтожила шесть БПЛА над Белгородской областью
Российская ПВО за ночь уничтожила шесть БПЛА над Белгородской областью - РИА Новости, 02.10.2024
Российская ПВО за ночь уничтожила шесть БПЛА над Белгородской областью
Российская ПВО за ночь уничтожила шесть украинских беспилотников над территорией Белгородской области, сообщило утром в среду Минобороны РФ. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T07:51
2024-10-02T07:51
2024-10-02T07:51
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
безопасность
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Российская ПВО за ночь уничтожила шесть украинских беспилотников над территорией Белгородской области, сообщило утром в среду Минобороны РФ. "В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО шесть украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240528/bespilotniki-1948812067.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгородская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Безопасность
Российская ПВО за ночь уничтожила шесть БПЛА над Белгородской областью
Минобороны: ПВО уничтожила шесть украинских дронов над Белгородской областью