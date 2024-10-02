https://ria.ru/20241002/bezopasnost-1975864445.html

Российская ПВО за ночь уничтожила шесть БПЛА над Белгородской областью

Российская ПВО за ночь уничтожила шесть БПЛА над Белгородской областью - РИА Новости, 02.10.2024

Российская ПВО за ночь уничтожила шесть БПЛА над Белгородской областью

Российская ПВО за ночь уничтожила шесть украинских беспилотников над территорией Белгородской области, сообщило утром в среду Минобороны РФ. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T07:51

2024-10-02T07:51

2024-10-02T07:51

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

безопасность

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Российская ПВО за ночь уничтожила шесть украинских беспилотников над территорией Белгородской области, сообщило утром в среду Минобороны РФ. "В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО шесть украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240528/bespilotniki-1948812067.html

белгородская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгородская область, россия, безопасность