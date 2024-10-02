https://ria.ru/20241002/bespilotniki-1976048069.html

Над Курской областью сбили еще четыре украинских беспилотника

Над Курской областью сбили еще четыре украинских беспилотника - РИА Новости, 02.10.2024

Над Курской областью сбили еще четыре украинских беспилотника

Еще четыре украинских беспилотника сбиты в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T22:28

2024-10-02T22:28

2024-10-02T22:41

специальная военная операция на украине

курская область

алексей смирнов (политик)

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Еще четыре украинских беспилотника сбиты в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов."Еще четыре украинских БПЛА самолётного типа сбиты силами ПВО в Курской области. Благодарю наших защитников", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

украина

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Наталья Макарова

курская область, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины, украина