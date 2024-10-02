https://ria.ru/20241002/bespilotniki-1976048069.html
Над Курской областью сбили еще четыре украинских беспилотника
Над Курской областью сбили еще четыре украинских беспилотника - РИА Новости, 02.10.2024
Над Курской областью сбили еще четыре украинских беспилотника
Еще четыре украинских беспилотника сбиты в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T22:28
2024-10-02T22:28
2024-10-02T22:41
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Еще четыре украинских беспилотника сбиты в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов."Еще четыре украинских БПЛА самолётного типа сбиты силами ПВО в Курской области. Благодарю наших защитников", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Вооруженные силы Украины, Украина
Над Курской областью сбили еще четыре украинских беспилотника
Смирнов: над территорией Курской области сбили еще четыре украинских дрона