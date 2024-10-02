https://ria.ru/20241002/bespilotnik-1975888042.html

Над Белгородской областью сбили еще один украинский беспилотник

Над Белгородской областью сбили еще один украинский беспилотник - РИА Новости, 02.10.2024

Над Белгородской областью сбили еще один украинский беспилотник

Российская ПВО уничтожила очередной украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T10:14

2024-10-02T10:14

2024-10-02T10:14

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

безопасность

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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила очередной украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны РФ. "Около 8.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240724/bespilotniki-1961612980.html

белгородская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгородская область, россия, безопасность