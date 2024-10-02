https://ria.ru/20241002/bespilotnik-1975881929.html
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 02.10.2024
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Российская ПВО уничтожила очередной БПЛА самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T09:47
2024-10-02T09:47
2024-10-02T09:47
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
россия
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Российская ПВО уничтожила очередной БПЛА самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщило Минобороны РФ. "Около 8.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240911/pvo-1972177255.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, белгородская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Россия
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
ПВО около 8.30 уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью