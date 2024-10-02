https://ria.ru/20241002/belgija-1976007283.html
Бельгия планирует поставить Украине три гаубицы Caesar
Бельгия планирует поставить Украине три гаубицы Caesar - РИА Новости, 02.10.2024
Бельгия планирует поставить Украине три гаубицы Caesar
Бельгия планирует поставить Украине три гаубицы Caesar производства Франции, сообщили в минобороны королевства. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T17:47
2024-10-02T17:47
2024-10-02T17:47
специальная военная операция на украине
в мире
украина
бельгия
франция
людивин дедондер
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908685876_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4daa627feffbf2f3968a9420ba8abe7b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 2 окт - РИА Новости. Бельгия планирует поставить Украине три гаубицы Caesar производства Франции, сообщили в минобороны королевства. "Готовится обращение в кабинет министров по приобретению и передаче Украине трех гаубиц Caesar на сумму 12 миллионов евро", - сообщило бельгийское информагентство со ссылкой на кабинет министра обороны Людивин Дедондер. Агентство напоминает, что всего европейские страны хотят поставить Киеву 72 гаубицы Caesar в 2024 году. Россия считает, что поставки вооружения Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240904/spetsoperatsiya-1970618910.html
украина
бельгия
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908685876_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a1c770639a0b95028e8d59f482b5437c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, бельгия, франция, людивин дедондер, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Бельгия, Франция, Людивин Дедондер, НАТО
Бельгия планирует поставить Украине три гаубицы Caesar
Бельгия планирует поставить Украине три гаубицы Caesar французского производства