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Бельгия планирует поставить Украине три гаубицы Caesar - РИА Новости, 02.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:47 02.10.2024
https://ria.ru/20241002/belgija-1976007283.html
Бельгия планирует поставить Украине три гаубицы Caesar
Бельгия планирует поставить Украине три гаубицы Caesar - РИА Новости, 02.10.2024
Бельгия планирует поставить Украине три гаубицы Caesar
Бельгия планирует поставить Украине три гаубицы Caesar производства Франции, сообщили в минобороны королевства. РИА Новости, 02.10.2024
2024-10-02T17:47
2024-10-02T17:47
специальная военная операция на украине
в мире
украина
бельгия
франция
людивин дедондер
нато
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БРЮССЕЛЬ, 2 окт - РИА Новости. Бельгия планирует поставить Украине три гаубицы Caesar производства Франции, сообщили в минобороны королевства. "Готовится обращение в кабинет министров по приобретению и передаче Украине трех гаубиц Caesar на сумму 12 миллионов евро", - сообщило бельгийское информагентство со ссылкой на кабинет министра обороны Людивин Дедондер. Агентство напоминает, что всего европейские страны хотят поставить Киеву 72 гаубицы Caesar в 2024 году. Россия считает, что поставки вооружения Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240904/spetsoperatsiya-1970618910.html
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в мире, украина, бельгия, франция, людивин дедондер, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Бельгия, Франция, Людивин Дедондер, НАТО
Бельгия планирует поставить Украине три гаубицы Caesar

Бельгия планирует поставить Украине три гаубицы Caesar французского производства

© AP Photo / LibkosУкраинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Libkos
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 2 окт - РИА Новости. Бельгия планирует поставить Украине три гаубицы Caesar производства Франции, сообщили в минобороны королевства.
"Готовится обращение в кабинет министров по приобретению и передаче Украине трех гаубиц Caesar на сумму 12 миллионов евро", - сообщило бельгийское информагентство со ссылкой на кабинет министра обороны Людивин Дедондер.
Агентство напоминает, что всего европейские страны хотят поставить Киеву 72 гаубицы Caesar в 2024 году.
Россия считает, что поставки вооружения Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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