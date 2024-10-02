https://ria.ru/20241002/belgija-1976007283.html

Бельгия планирует поставить Украине три гаубицы Caesar

Бельгия планирует поставить Украине три гаубицы Caesar - РИА Новости, 02.10.2024

Бельгия планирует поставить Украине три гаубицы Caesar

Бельгия планирует поставить Украине три гаубицы Caesar производства Франции, сообщили в минобороны королевства. РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T17:47

2024-10-02T17:47

2024-10-02T17:47

специальная военная операция на украине

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БРЮССЕЛЬ, 2 окт - РИА Новости. Бельгия планирует поставить Украине три гаубицы Caesar производства Франции, сообщили в минобороны королевства. "Готовится обращение в кабинет министров по приобретению и передаче Украине трех гаубиц Caesar на сумму 12 миллионов евро", - сообщило бельгийское информагентство со ссылкой на кабинет министра обороны Людивин Дедондер. Агентство напоминает, что всего европейские страны хотят поставить Киеву 72 гаубицы Caesar в 2024 году. Россия считает, что поставки вооружения Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240904/spetsoperatsiya-1970618910.html

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в мире, украина, бельгия, франция, людивин дедондер, нато