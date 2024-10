https://ria.ru/20241002/bank-1975840597.html

Генпрокуратура попросила арестовать средства JPMorgan Chase Bank в России

экономика

украина

россия

сша

генеральная прокуратура рф

jpmorgan chase & co.

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Генеральная прокуратура России в качестве обеспечительной меры по иску попросила суд арестовать все денежные средства Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank на счетах "Ситибанка" и коммерческого банка "Дж.П. Морган Банк Интернешнл", сообщил РИА Новости источник, близкий к надзорному ведомству. Ранее Арбитражный суд Московской области зарегистрировал иск заместителя генпрокурора РФ к Совету национальной безопасности и обороны Украины, Национальному банку (центробанку) Украины, госпредприятию "Национальный фонд инвестиций Украины", а также американским банкам Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank. Третьими лицами истец просит привлечь к разбирательству "Сбербанк", его бывшую "дочку" на Украине АО "Международный резервный банк" (МРБ), у которого Нацбанк Украины отозвал лицензию в феврале 2022 года, а также ООО "Коммерческий банк "Дж.П. Морган Банк Интернешнл" и АО "Коммерческий банк "Ситибанк" - российские подразделения крупных американских банков. В частности, Генпрокуратура потребовала взыскать солидарно с Совета национальной безопасности и обороны, Национального банка и Национального фонда инвестиций Украины, а также с американских банков Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank 34,7 миллиарда рублей. "Генеральная прокуратура РФ попросила принять обеспечительные меры и наложить арест на все денежные средства Bank of New York Mellon, находящиеся на счетах в АО КБ "Ситибанк", и все денежные средства JP Morgan Chase Bank, находящиеся на счетах в ООО КБ "Дж.П. Морган Банк Интернешнл", - сказал собеседник агентства. В документе указывается, что законодательство Украины носит явно предвзятый и дискриминационный по отношению к России и ее юридическим и физическим лицам характер, ее нормативно-правовые акты не подлежат применению. При разрешении возникающих споров применению подлежит российское законодательство. По словам источника, в иске указывается, что в апреле 2022 года США ввели санкции против "Сбербанка", и все его активы в американской юрисдикции были "заморожены", что подтверждает "обоюдный замысел властей США и Украины, направленный на повсеместное преследование, удержание и захват российского имущества, в том числе для его использования против обороноспособности России". Далее были изъяты активы "Международного резервного банка", принадлежащего "Сберу". Завершающим этапом захвата собственности ПАО "Сбербанк" стала противоправная передача всех ценных бумаг и имущественного комплекса МРБ в пользу Национального фонда инвестиций Украины. Он отметил, что депонированные МРБ в иностранной юрисдикции денежные средства в размере 371 961 635,39 долларов США в отсутствие какого-либо судебного решения удерживаются The Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank. "Сбербанку" в добровольном порядке эти средства не возвращены. Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины в мае 2022 года принял решение о принудительном изъятии объектов собственности "Сбербанка", а также ВЭБа на Украине. В решении говорилось, что изымаются корпоративные права в размере 99,77% имущества ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционной банк" (Проминвестбанк), принадлежащего госкорпорации ВЭБ, и в размере 100% имущества АО "Международный резервный банк", принадлежащего ПАО "Сбербанк России". Изъятию подлежали также финансовые активы "дочек" "Сбербанка" и ВЭБа. После этого решения СНБО "Сбербанк" заявлял, что инициирует инвестиционный арбитраж с целью возмещения убытков. Как отмечалось в сообщении банка, будет заявлено требование о возмещении убытков на основании соглашения между правительством РФ и кабинетом министров Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 года.

