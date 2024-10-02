https://ria.ru/20241002/aviareysy-1975873682.html

Все авиарейсы в Иране отменили до утра четверга

Все авиарейсы в Иране отменили до утра четверга - РИА Новости, 02.10.2024

Все авиарейсы в Иране отменили до утра четверга

Все авиарейсы по всему Ирану отменены до утра четверга в связи с ситуацией в регионе Ближнего Востока, сообщил официальный представитель Организации гражданской РИА Новости, 02.10.2024

2024-10-02T09:18

2024-10-02T09:18

2024-10-02T09:18

в мире

израиль

иран

ближний восток

армия обороны израиля (цахал)

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ТЕГЕРАН, 2 окт – РИА Новости. Все авиарейсы по всему Ирану отменены до утра четверга в связи с ситуацией в регионе Ближнего Востока, сообщил официальный представитель Организации гражданской авиации страны Джафар Язерлу, слова которого приводит агентство Tasnim. "В целях сохранения безопасности полетов и (с учетом - ред.) ситуации в регионе, все авиарейсы по всей стране отменяются до 5 утра (04:30 мск - ред.) завтрашнего дня", - говорится в заявлении. Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Иран выпустил по Израилю порядка 180 ракет, многие из которых были перехвачены. При этом на видео в социальных сетях запечатлены падения в разных районах Израиля. В результате атаки на территории Израиля погиб один человек, который был нелегалом из сектора Газа. Служба скорой помощи сообщала о нескольких случаях легких осколочных ранений и травм по пути в убежища. Начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что решение о нанесении ответных ударов теперь остается за Израилем. Иран же предостерег Израиль от дальнейшей агрессии, предупредив, что, если провокации Израиля повторятся, ответ Ирана будет еще более мощным.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, иран, ближний восток, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024